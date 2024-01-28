Gelecek Partisi: Faiz arttırımı ile ekonomi düzelmez

Gelecek Partisi PYK Üyesi Mahir Sayın, iktidarın faiz oranını arttırmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.ANKARA (İGFA) - İktidarın faiz oranını arttırmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Gelecek Partisi PYK Üyesi Mahir Sayın, faiz arttırımı ile ekonominin düzelmeyeceğini belirterek, yatırım ve ihracatın şart olduğunu söyledi.

Merkez Bankası'nın faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkarmasının ardından kararla ilgili açıklama yapan Mahir Sayın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce"bu can bu tende oldukça faiz sebep enflasyon neticedir" sözlerini anımsattı.

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği yılın ilk toplantısında, yüzde 42,5 olan politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45’e çıkardı" diyen Sayın, "Böylece Türkiye yüzde 45'lik politika faiziyle dünyada bu alanda dördüncü olarak zirveyi zorlamaya başladı. Fakat kim ne derse desin, politika değişsin, faiz yükselsin, verilen sözler tutulmasın, bakanlar değişsin ama enflasyon böyle düşürülmez. Para politikası ile her gün oynayarak, faiz arttırımına giderek çöken bir ekonomiyi düzeltemezsiniz. Türkiye ekonomisinin düzelmesi için yatırım, istihdam ve ihracat yapılması gerekiyor. Günü birlik değil bizlere kalıcı çözümler gereklidir. Yoksa bu ideolojide devam edildikçe Türkiye iflasa, vatandaşlar ise açlığa hızla sürüklenecektir" diye konuştu.