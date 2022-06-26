Gelecek Partisi Ankara'da öncü kadınlara söz verdi

Gelecek Partisi Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Avukat Mürşide Gizem Yıldırım, Ankara'daki bir çok iş kadını , STK temsilcisi , Sendika temsilcisi ve kadın muhtarları bir araya getirdi.ANKARA (İGFA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun zoom ile bağlandığı toplantıda Başkan Mürşide Gizem Yıldırım, oldukça verimli bir söyleşi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Genel Başkanı Davutoğlu'nun kıymetli eşi Sare Davutoğlu'nun bizzat katılım göstererek kendilerine destek olduğunu ifade eden Yıldırım, "Bunların yanı sıra söyleşiye Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Habibe Çiftçioğlu, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prf. Dr Serap Yazıcı, Aile ve Sosyal Hizmet Politikalar İzleme Kurulu Başkanı Seren Yıldız ve İl Başkanı Hakan Tokaç katılım sağlayarak bizlere destek oldu" dedi.

Başkentin öncü kadınlarına söz hakkı verdik ve iktidarın uyguladığı kadın politikaları hakkında uzun uzadıya konuşup, fikir alışverişinde bulunduklarını anlatan Yıldırım, "Bizler Gelecek Partisi olarak kadınların iktidar tarafından görülmez olduğunu, önemsenmediğini çok iyi biliyoruz. Bu yüzden sık sık kadınlarla bir araya gelerek bu tür söyleşiler, birçok etkinlikler düzenleyip sahanın nabzını tutuyoruz. İktidarın işlevsiz kadın politikalarına dur diyebilmek için gece, gündüz çalışıyoruz. İktidara geldiğimiz ilk an Gelecek Partisi olarak işin ehli kadrolarımızla kadınların öldürülmediği, haksızlığa uğramadı, kutuplaştırılmadığı kadınların sömürüldüğü değil kadın sorunlarının çözüldüğü bir Türkiye inşa etmeye söz veriyoruz" diye konuştu.