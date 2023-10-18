Gelecek Partisi Ağrı'dan kınama

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Baptist Hastanesi'ne (Al Ahli Arab Hastanesi) yönelik hava saldırısında 500 ile 1000 arasında masum sivilin hayatını kaybetmesi sonrasında Gelecek Partisi Ağrı İl Başkanı Murat Gök, olayı şiddetle kınadı. Başkan Gök saldırıyır, "insanlığa karşı bir suç" olarak nitelendirdi.AĞRI (İGFA) - Gelecek Partisi Ağrı İl Başkanı Murat Gök, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu son saldırı, İsrail'in insan haklarına ve uluslararası hukuka olan saygısızlığının yeni bir göstergesidir. Masum sivilleri hedef alarak, bölgede barış ve istikrara yönelik ciddi bir tehdit oluşturuyorlar. Bu, kabul edilemez bir insanlık dramıdır," dedi.

Başkan Gök, uluslararası toplumun bu konuda sessiz kalmaması gerektiğini vurgulayarak, dünya liderleri ve uluslararası kuruluşların bu vahşete seyirci kalmamalı; insanlığa karşı işlenen bu suçlara karşı harekete geçmeli ve İsrail'e gerekli yaptırımları uygulanması gerektiğini kaydetti.

Başkan Gök, açıklamasında, İsrail'in bu pervasız eylemlerine son verilmesi için uluslararası camianın bir an önce adım atması gerektiğini vurguladı.