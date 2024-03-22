Gelecek Partili Çevik: "Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz"

Gelecek Partisi Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkan Adayı Muharrem Çevik, seçim çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. Köy köy, mahalle mahalle gezip, vatandaşın öneri ve taleplerini bizzat yerinde dinleyen başkan adayı Çevik Onikişubat için gerçekleştirmek istediği plan ve projelerle de büyük takdir topluyor.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarına devam eden ve Onikişubat'ı adım adım gezen Çevik, geçtiğimiz gün bir dizi ziyaretlerde bulundu. Halka hem projelerinden bahseden hem de sorunlarını dinleyen Çevik ziyaretlerini ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:" Kahramanmaraş'ın kronikleşmiş birçok sorunu var. Özellikle 6 Şubat depremi ile birlikte halının altına süpürülmüş. Bu sorunlar daha da fazla gün yüzüne çıktı. Altyapı, üstyapı, su, elektrik, yol, hastane, otopark, sosyalleşme alanları daha sayamadığımız birçok eksiğimiz var. Özellikle Kahramanmaraş halkı kasten tarım ve hayvancılıktan el çektiriliyor. Öyle ki geçtiğimiz gün Kertmen, Hacıbudak, Sarıgüzel mahallelerini ziyaret ettim. Vatandaşın sorunlarını ve bizden isteklerini bizzat yerinde dinledim. Tarlalarımızı, ovalarımızı gezdik. Üreticilerimizle selamlaştık. Hepsinin belirli sorunları var. Bu sorunların yok olmasını, sorunların çözüme kavuşmasını istiyorsak bütün vatandaşlarımızı Gelecek Partisi'ne oy vermeye davet ediyorum. Vatandaşlarımıza mazot desteği, gübre desteği, hayvan desteği vereceğiz. Her köyde bir barınak yapacağım. Artık evlerin altında ahırlar olmayacak. Üreticiye de, tüketiciye de, çiftçiye de sahip çıkacağım. Bu devinim olduğu sürece hayvanlarımızın etinden, sütünden uygun fiyatla faydalanabileceğimiz tesisler açacağız. Kırsal kesim insanını asla enflasyona ezdirmeyeceğiz"dedi.