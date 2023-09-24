Gelecek Eskişehir seçmenden özür diledi

Gelecek Partisi Eskişehir İl Başkanı Mahir Sayın, son gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Gelecek Partisi Eskişehir İl Başkanı Mahir Sayın, iktidarın seçim sürecini devletin bütün olanaklarını kullanarak siyasete alet ettiğini ve medyanın tamamıyla iktidarın kontrolünde olduğunu vurgulayarak, "Bu zorluklara rağmen Gelecek Partisi olarak hemen toparlandık ve yerel seçimlere odaklandık." ifadelerini kullandı.

Sayın, "%48 diliminde olan vatandaşlarımızın haklı beklentilerine karşılık veremedik. Bu sonuçtan dolayı özür borçluyuz." dedi.

Gelecek Partili Başkan Sayın, yerel seçimlerle ilgili önemli bilgiler verdi: "Önceki seçimde gördüğümüz 6’lı birleşimin tekrarlanma ihtimalini düşük görüyorum. Bu benim kişisel öngörüm. Muhalefet ve iktidarın, partimizin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yönelik yıpratma politikalarına karşı olduğumuzu ve buna izin vermeyeceğimizi belirtmek isterim."

Gelecek Partisi'nin Eskişehir İl Başkanı, partilerin bireysel hırslarını bir kenara bırakıp ülke yararına bir araya gelmesi gerektiğini belirterek, "Birlikte hareket ederek, Türkiye'nin sorunlarına ortak çözümler üretmeliyiz." dedi.