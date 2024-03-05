Gebzeli gençler sordu Başkan Büyükakın cevapladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Türkiye’nin ilk ve tek Gençlik Otobüsünde düzenlenen ‘Gençlik Soruyor’ etkinliğine katıldı. Gebzeli gençlerle buluşan Başkan Büyükakın, sohbet ortamında kendisine yöneltilen soruları açık yüreklilikle cevaplandırdı.KOCAELİ (İGFA) - Gebze’de gençler sordu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz cevapladı. Özel olarak dizayn edilen ve Türkiye’nin ilk ve tek Gençlik Otobüsünde Gebzeli gençlerle buluşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sohbet ortamında kendisine yöneltilen soruları açık yüreklilikle cevaplandırdı. AK Parti Gebze İlçe Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt ve gençlik kolları tarafından hazırlanan ‘Gençlik Soruyor’ isimli projenin çok kıymetli olduğunu ifade eden KBB Başkanı Tahir Büyükakın ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gençlerin ilgisinden ve katılımından duydukları memnuniyeti de dile getirdiler.

GENÇLER TÜRKİYE YÜZYILINI ŞEKİLLENDİRECEK

Yereldeki hizmetlere yönelik gençleri bilgilendiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Muhakkak ki Türkiye'nin yüzyılı, gençlik üzerinden şekillenen bir dönem olacak. Bu gençlik, vizyoner, bilgili, çevreye duyarlı ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan bireylerden oluşacak. Bizleri ağırlayan gençlik kollarımıza ve katılımcı Gebzeli kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum ” ifadelerini kullandı. Program, başkanların katılımcı gençlere hediye takdimi ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.