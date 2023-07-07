Gebze'de İYİ Parti Uğur Demir'e emanet

İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Burak Uluköylü, Kurban Bayramı öncesinde görevinden ve partisinden istifa etmişti.Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur düzenlediği basın toplantısında yeni Gebze İlçe Başkanını açıkladı.KOCAELİ (İGFA) - İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Burak Uluköylü, Kurban Bayramı öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilçe başkanlığından istifa ettiğini duyurmuştu.

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur düzenlediği basın toplantısında, Gebze İlçe Sekreteri Av. Uğur Demir'in İlçe Başkanlığı görevine getirildiğini açıkladı.

AV.UĞUR DEMİR KİMDİR

İYİ Parti Gebze İlçe başkanı Av. Uğur Demir 28 Mayıs 1991 Kadıköy doğumlu.

İlköğretim ve lise eğitimini Gebze’de tamamladı. İstanbul üniversitesi Hukuk Fakültesi 2014 yılında mezun oldu. Bir yıl İngiltere’de British Study Center da dil eğitimi aldı.

2016 yılından itibaren Gebze’de kendi ofisinde Avukat ve Arabulucu olarak faaliyette bulunuyor. Kocaeli Üniversitesinde Yüksek Lisans eğitimi devam ediyor.

Evli olan Demir 1 yıldır İYİ Parti Gebze ilçe yönetiminde ilçe sekreteri olarak siyaset yapıyor.

İYİ bir gezgin olan Demir 20 ülkeyiz ziyaret etti. İyi derecede İngilizce biliyor.