Gebze'de Cumhur İttifakı adayı Büyükgöz'den esnaf turu

Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, iftar öncesi ziyaret ettiği Şehit Numan Dede Caddesi esnaflarına bereketli kazançlar ve hayırlı Ramazanlar diledi.KOCAELİ (İGFA) - Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 31 Mart’ta gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimlerinde Gebze Belediye Başkanlığı’na yeniden aday gösterilen Cumhur İttifakı Adayı Zinnur Büyükgöz, sahada Gebzeli hemşerileriyle buluşmayı sürdürüyor.

Seçim ziyaretleri kapsamında Şehit Numan Dede Caddesi’nde bulunan esnafları dükkanlarında tek tek ziyaret eden Başkan Adayı Büyükgöz; vatandaşların ve esnafların mübarek Ramazan ayını tebrik etti.

Cadde esnaflarıyla ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden ve yeni döneme ilişkin bilgi veren Başkan Adayı Büyükgöz, Cumhur İttifakına destek istedi. Vatandaşların ve esnafların sorularını yanıtlayan, yeni döneme ilişkin istek, talep ve önerilerini dinleyen Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, kendisine gösterilen teveccüh ve destek temennilerinden ötürü teşekkür etti.