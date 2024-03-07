Gebze Beylikbağı bölgesinde esnaf turu

Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz’den Beylikbağı’nda esnaf turu. Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, beraberinde AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, teşkilat mensuplarıyla birlikte Beylikbağı bölgesinde esnaf turu gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz’den Beylikbağı’nda esnaf turu. Seçim çalışmalarına sahada hız kesmeden devam eden Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, beraberinde AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, teşkilat mensuplarıyla birlikte Beylikbağı bölgesinde esnaf turu gerçekleştirdi.

CUMHUR İTTİFAKINA DESTEK İSTEDİ

Esnafları dükkanlarında ziyarete den Belediye Başkan Adayı Büyükgöz ve Milletvekili Yılmaz, hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Esnafların ve alışveriş yapan vatandaşların taleplerini ve önerilerini dinleyen, yeni döneme ilişkin de projeler hakkında bilgi veren Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz; 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimlerinde Cumhur İttifakı’na destek istedi.

VATANDAŞA VE ESNAFA DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Gebze’nin gelişimine paralel olarak artan ihtiyaçlarını karşılayacak, vatandaşların daha modern ve Türkiye Yüzyılına yakışır bir kentte yaşamalarına imkan sağlayacak tüm fiziki ve sosyal altyapı güçlendirecek projelerle yeni döneme hazırlandıklarını vurgulayan Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, teveccühlerinden ve desteklerinden ötürü bölge esnafına ve vatandaşlara teşekkür etti.