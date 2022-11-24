Gaziantep'te Ümit Özdağ'a tepki!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gaziantep Karkamış’ı taziye ziyareti sırasında bir grup tarafından provokasyonla karşılandı.GAZİANTEP (İGFA) - Alınan bilgiye göre Zafer Partisi Genel Başanı Ümit Özdağ’ın taziye dileklerini anlattığı sırada ellerinde telefonlar ve video çekerek provokasyonu başlattı.

Provokatörlerden birisinin Ümit Özdağ’a “Karkamış nerede” diye sordu. Buna karşılık Ümit Özdağ, Gaziantepli olduğunu, 2 dönem Gaziantep milletvekilliği yaptığını söyledi. Daha önce defalarca Karkamış’a geldiğini söyleyen Özdağ’a, “biz niye görmedik” diye komik bir cevap verdi.

Ümit Özdağ, yaşanan provokasyonun ardından, “2-3 tane provokatörle, rezil Suriye politikanızı burada insanların ölmesini örtemezsiniz" dedi.

"Bu insanlar sizin bu pis politikanız yüzünden öldü" diyen Özdağ, "Şam’da Cuma namazı kılacağız diye öldürdünüz. Öldürmeye de devam ediyorsunuz. Buraya yolladığınız provokatörlerin burada yaptıklarının hiçbir geçerliliği yok. Süleyman’ın provokatörlerinin canı cehenneme diyorum ben" diye konuştu.