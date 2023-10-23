Gaytancıoğlu’ndan çocukların beslenme sorununa önerili tepki!

Geçmiş dönem Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, çocukların okullarda beslenme sorununa dikkati çekmek amacıyla yaptığı açıklamada, okullara mescit yerine yemekhane açılmasını istedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Geçmiş dönem Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, okullara mescit yerine yemekhane açılmasını istedi.

Gaytancıoğlu yazılı açıklamasında, "Bunca yoksulluk varken anaokullarına önce 'zorunlu yeterli beslenme' gerekir!" diyerek Millî Eğitim Bakanlığı tümden cemaat ve tarikatların kontrolüne girdiğini öne sürdü.

Uygulamanın Cumhuriyetin 100. yılında laik eğitime açılan savaşın son noktası olduğuna dikkati çeken Gaytancıoğlu, yazılı açıklamasında, "Bilimsel eğitim yoksa, geleceğimiz bugünkü Orta Doğu'dur, karanlıktır! ÇEDES projesiyle okullarda imamların derse girmesinin önünü açan Millî Eğitim Bakanlığı, şimdi de okulöncesi eğitim kurumlarında mescidi zorunlu hale getirdi. Yeni yönetmelik yayımlayan bakanlık, kayıt parasını da “katkı payı” adı altında resmi kılıfa soktu. Devlet hiç kimseye kimlik, ideoloji ve inanç dayatamaz. İnancın bir yorumunu esas alan uygulamalar laiklik ilkesine ve insan haklarına aykırıdır. Bu alanlar kişisel tercih alanlarıdır. Farklı tercihlere saygı esas olmalıdır" ifadelerini kullandı.