Gaytancıoğlu: Paran varsa doktor var! Yoksa, çok beklersin!

CHP 25., 26. ve 27. Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, vatandaşın sağlık sorunlarının devam ettiğini belirten bir açıklama yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Geçmiş dönem milletvekili Okan Gaytancıoğlu, vatandaşların Devlet Hastaneleri ve Tıp Fakültesi hastanelerinde uzman doktordan randevu almaları ve muayene olmaları neredeyse imkansız hale geldiğine dikkati çekti.

Özellikle, Göz, Kalp Damar, Plastik Cerrahi, Beyin Cerrahi, Onkoloji, Cildiye gibi branşlara ulaşılamadığına dem vuran Gaytancıoğlu, "Parası olan mecburen özel hastanelerde muayene oluyor. Neden mi? Giderseniz gidin dedi. 15 bin uzman doktor gitti. Türkiye'de sayıları 3 ile 18 milyon arasında farklı rakamlarla ifade edilen sığınmacılar, kaçaklar, göçmenler meselesi sadece ekonomiye darbe vurmuyor, ulaşım, altyapı, istihdam sorunu ve eğitimin yanı sıra sağlık sistemini de giderek daha çok kilitliyor" dedi.

Gaytancıoğlu, "Aslında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sığınmacılara yönelik poliklinik sayısının 97 milyona, yatarak tedavi sayısının 3 milyona, ameliyat sayısının 2,6 milyona yaklaştığına, 29 şehirde sığınmacılar için 185 sağlık merkezi kurulduğuna dikkat çekmesinin sağlık sistemindeki girdabın ne hale geldiğini açıklamaya yetiyor. İşte Türkiye'de sağlık sektöründeki asıl sorunun fiziki yapılar değil, sistem ve personel sorunu olduğunu gösteren başka vahametler de giderek derinleşiyor" yorumunda bulundu.