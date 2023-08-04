Gaytancıoğlu'ndan Kınık'a 'ünvan' eleştirisi

CHP Edirne'nin 25.26.ve 27. Dönem Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu, Kızılay eski Başkanı Kerem Kınık'a "İyilik ve Merhamet Elçisi" ünvanı verilmesini eleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin önceki dönem milletvekillerinden Okan Gaytancıoğlu, Kızılay eski Başkanı Kerem Kınık'ın deprem bölgesine çadır satması ve Kızılay'ı arpalık gibi kullanmasıyla ilgili ciddi suçlamalarda bulunurken, Kınık'ın 16 farklı yerden maaş alıp tüm ailesini Kızılay'a yerleştirdiği, TÜGVA'ya yapılan bağışları vergi ödememek için Kızılay üzerinden kullandırdığı iddialarını gündeme getirdi.

Gaytancıoğlu konuyla ilgili yaptığı tepkili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Deprem bölgesine çadır satan, Kızılay'ı arpalık yapıp 16 farklı yerden maaş alan, tüm ailesini Kızılay'a yerleştiren, TÜGVA'ya gönderilen bağışları vergi ödenmesin diye Kızılay'ı kullandırtan, Kerem Kınık’a, Kızılay Yönetim Kurulu tarafından "İyilik ve Merhamet Elçisi" ünvanı verilmiş. Depremzedeler enkaz altındayken, kurtulanlar soğukta titreyerek çadır beklerken çadır satacak müşteri arayan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın artık yeni bir ünvanı var. Tek bir kere pişmanım demedi. Bu halkla hiç utanmadan dalga geçiyorlar. Normal bir ülkede ceza alması ve hayatı boyunca kötü anılması gereken Kerem Kınık'a iyilik ve merhamet elçisi unvanı verilmiş. Çünkü hiçbir şey normal değil".