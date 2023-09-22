Gaytancıoğlu'ndan 'faiz' eleştirisi

CHP 25., 26. ve 27. dönem Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu hükümetin sürekli faiz arttırmasını eleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Geçmiş dönem milletvekili Okan Gaytancıoğlu, faizlerin artmasına tepki gösterek, daha da artacağını savundu.

"Faizi yükseltmeyle ekonomi düzelmez" diyen Gaytancıoğlu, “Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece, faiz her geçen gün, hafta ve ay inmeye devam edecektir" dedikten 4 ay sonra Merkez Bankası faiz oranlarını yüzde 233 artırarak yüzde 8,5'ten bugün itibariyle yüzde 30'a çıkardı. Madem faiz yükselterek yapacaktınız bunu Nebati de yapardı. Ama ne olacak? Bankalar kredi faizlerini yüzde 60'lara, kredi kartı faizlerini yüzde 70'lere yükseltecek. Çünkü acı reçete uygulanıyor. Önümüzdeki 6 ay içinde ciddi işten çıkartmalar başlayacak. Sonuç olarak yüksek bir Enflasyon. Olan sadece fakirleşen, alım gücü düşen işçi, emekli, memur, çiftçi, esnaf ve yoksullara yani halkımıza oluyor. Zenginler de paralarını yüksek faizde değerlendiriyorlar. Üretmeden ekonomi düzelmez" değerlendirmesinde bulundu.