Furkan Alpaslan: Nilüferlileri 2024’te AK belediyecilikle tanıştıracağız

Bursa’nın en büyük üçüncü ilçesi olan Nilüfer, Bursa’nın en nezih semti, hatta kimi kaynaklara göre Bursa’nın en yaşanabilir ilçesi olarak lanse ediliyor. Peki bu ilçede belediye hizmetleri ne kadar yeterli? AK Parti Nilüfer’e hangi hizmetleri getirmeyi düşünüyor?Esmanur GÜLBAHAR - M. Taha ÇELİKBAŞ - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesi son yıllarda yoğun bir sanayileşmeye sahne oldu.

Bursa’nın en büyük sanayi kuruluşları, fabrikaları bu bölgede bulunuyor. Hızlı kentsel gelişim göstermesi ve büyük bir sanayi bölgesi olmasına rağmen ilçede tarım üretimi de devam ediyor. İlçede küçükbaş hayvan üretimi gelişmiş boyutta.

Arıcılık, tavukçuluk, ipekböcekçiliği ilçenin önemli gelir kaynakları arasında. Nilüfer'de belediye hizmetleri yeterli mi? AK Parti Nilüfer’e hangi hizmetleri getirmeyi düşünüyor?

AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Furkan Alpaslan, Herkes Duysun Ekibine özel açıklamalarda bulunarak, “2024’te Nilüferlileri AK belediyecilikle tanıştırıp hak ettikleri hizmeti sunacağız.” dedi.

“NİLÜFER, HAYAT STANDARTLARININ YÜKSEK OLDUĞU BİR İLÇE”

Sanayi kuruluşları, OSB’ler ve kentin batı yönünde gelişmesinin Nilüfere büyük kazanımlar getirdiği gibi aynı zamanda çok büyük sorunları da ortaya çıkardığını belirten AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Furkan Alpaslan şu ifadeleri kullandı:

“1993 Bursa doğumluyum. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk fakültesi mezunuyum. Evli ve 1 kız çocuğu babasıyım. Doğduğum günden beri Nilüfer ilçesinde ikamet ediyorum. Bundanda gurur duyuyorum. Bu vesile ile de Nilüferde olan herkesi daha iyi anlayabildiğimi düşünüyorum. Nilüfer, Bursa’nın en çok göç alan ve şu anda en çok gelişmekte olan en yeni ilçelerinden biridir. Göç almanın getirdiği bazı sorunlar ve bazı sorumluluklar da doğuyor tabii ki. Biz bunu burada her yaşadığımız gün görüyoruz. Nilüfer, çok önemli bir ilçedir. Sanayi kuruluşları, OSB’ler, kentin batı yönünde gelişmesi Nilüfere büyük kazanımlar getirdiği gibi aynı zamanda çok büyük sorunlar da ortaya çıkarmaktadır. Büyükşehir belediyemiz bugün karayolları ile beraber Çalı yolunda büyük bir yol çalışmasına başladılar. Bunun gibi örnekler Nilüfer’de daha çok görmek istediğimiz projelerdir. Nilüfer’de yatırımların daha çok artması gerekiyor. Büyükşehrimiz bu konuda fazlasıyla destek veriyor. Farklı yerlerden gelen vatandaşlarımız var. Biraz da kozmopolitik bir ilçe burası. Aynı zamanda okuma oranlarının gerçekten yüksek olduğu, hayat standartlarının daha yüksek olduğu bir ilçedir. Bu doğrultuda biz 64 mahallemiz ile mahalle başkanlarımız ve muhtarlarımız vasıtası ile sürekli iletişim halindeyiz. 15 Mart 2023’te ilçe başkanı olarak göreve geldim. Siyasetin içerisinde sürekli bulundum. Göreve geldiğimiz ilk günden beri gördüğümüz, buradaki halkımızla diyalogun iyi kurulup gerekli çözüm mercilerine bu aktarımı yapabilmek ve sonuç alabilmek. Bu konuda Nilüfer İlçe Başkanlığı olarak vatandaşlarımızla parti ayrımı yapmaksızın tüm Nilüferli hemşerilerimizle elimizden geldiğince diyalogunu kurup, çözüm odaklı çalışmaya devam ediyoruz. İl ve büyükşehir belediye başkanımızın destekleri ve yardımları çok ön plandadır. Onlara da sizin aracılığınızla tekrar teşekkür etmek isterim.” dedi.

“OKUL ALANLARI, İLÇE SAĞLIK ALANLARI, PARKLAR VE YEŞİL ALANLAR YETERSİZ”

Büyük bir ilçe olmanın sorumluluğunu ve bunun getirdiği sıkıntıları biz burada bir Nilüfer’li olarak yaşıyoruz ifadelerini kullanan Ak Parti Nilüfer İlçe Başkanı Furkan Alpaslan, “İlçenin bu kadar hızlı büyümesinden kaynaklı olarak ilçe belediyesinin yetersiz kaldığı bazı noktalar oluyordur. Biz ilçe başkanından önce bir Nilüferli olarak burada hizmet ve çözüm odaklı bir belediyecilik görmek isteriz. Okul alanlarının yetersizliği, ilçe sağlık alanlarının yetersizliği, parkların ve özellikle yeşil alanların yetersizliği bizim burada en çok sıkıntı çektiğimiz noktalardan biridir. Çok teşekkür etmekte fayda var ki Alinur Başkanımız, Üçevler’de 17 dönümlük muazzam bir park açtı. Nilüfer’in bu tarz yatırımlara ihtiyacı var. İlçe belediyemizin de biraz daha vatandaşlarımızın istekleri ve talepleri doğrultusunda hareket etmesini biz de canı gönülden isteriz.” dedi.

“BİZ DÜNYA DENEN BU VÜCUDUN VİCDANIYIZ”

En büyük motivasyon kaynaklarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünyaya göstermiş olduğu tavırda gizli olduğunun altını çizen Alpaslan, “Biz dünya denen bu vücudun vicdanıyız. Bu bilinçle, 2024 yerel seçimlerinde de Nilüferli hemşehrilerimizi 64 mahallemizi AK belediyecilikle tanıştırıp onlara hak ettikleri hizmeti sunmak için talibiz. Elimizden gelen her şeyi yapma konusunda emin adımlarla koşacağız.” dedi.