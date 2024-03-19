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” Foça turizmden hak ettiğini alacak”

MHP’den Cumhur ittifakı Foça Belediye Başkan adayı Taner Acar,” Foça turizmden hak ettiğini alacak” dedi. Acar” Foça’nın çok önemli zenginlikleri olduğunu ancak turizm alanında hak ettiği yerde olmadığını” öne sürdü.İZMİR

SİYASET 19.03.2024, 11:00
” Foça turizmden hak ettiğini alacak”

MHP’den Cumhur ittifakı Foça Belediye Başkan adayı Taner Acar,” Foça turizmden hak ettiğini alacak” dedi. Acar” Foça’nın çok önemli zenginlikleri olduğunu ancak turizm alanında hak ettiği yerde olmadığını” öne sürdü.İZMİR (İGFA) - 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Cumhur ittifakı Foça Belediye Başkan adayı Taner Acar,1980'li yıllara kadar Foça'nın turizm anlamında yükselen bir yıldız olduğunu ancak CHP'li belediye başkanları tarafından getirildiği noktanın pek de iç acıcı olmadığını” söyledi.

Acar, "Başta turizm olmak üzere hemen her alanda iddiasını yitiren Foça, Anadolu'da hiçbir özelliği olmayan sıradan bir kasaba haline dönüştürülmüş durumda. Eskiden Foça'yı tercih eden elit kesim tercihini artık Alaçatı, Çeşme'den yana kullanıyor" dedi.

Foça'nın çok önemli zenginliklere sahip olmasına rağmen turizmden hak ettiği payı almadığını dile getiren Acar, günü birlik turizmin de ilçe ekonomisine ciddi katkısı bulunmadığını belirtti.

Acar, "Foça, dondurmacı ve çerezcilerden başka kimseye faydası olmayan bir kitleye hitap eden bir kente dönüştü. Prestij caddemizde bile turizme hizmet eden mekanlar kapandı" diye konuştu.

Foça sevdalısı olan Başkan Adayı Taner Acar” Şu anda baktığımızda biz belki otuz binlik bir ilçeyiz ve nüfusumuz yazın beş yüz binleri buluyor ve bu yapılan inşaat imalatları ile nüfusumuz beş yüz binleri bulacak ama biz hala otuz binlik ölçekte aldığımı yatırımlarla hala yolumuza devam edeceğiz. Aynı yolda, aynı parkta, aynı camilerde şekilde ibadetleri yapmaya devam edecek insanlar ama bir şekilde o büyümeyi biz önümüze katamıyoruz; plan ve programımız içine alamıyoruz. Sıkıntılarımız bundan kaynaklanıyor biraz da”dedi.

Ellerinde turizm açısından çok önemli değerler olduğunun altını çizen Acar, "Kozbeylimiz var Osmanlılardan kalma. İnanılmaz derecede coğrafi yapısı güzel bir köy. Kendini anlatmaya ve kendini tanıtmaya ihtiyacı olan bir köyümüz. Kozbeyli 'beni dünyaya tanıt' diyor. 5 bin yıllık tarihten gelen, mübadele zamanı yaşadıkları ile bütün dünyaya anlatacağımız Foça hikayeleri var elimizde. Foça, ya bunu anlatamadığı için kendini sanayinin yan unsuru olarak görecek, yani oraya fabrikalara gelen insanlara hizmet edecek. Ya da bütün dünyaya hizmet eden bir turizm ilçesi olmak için yola çıkacak. Biz ikincisinin daha önemli olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Göreve seçilir seçilmez turizmle ilgili projelerini hemen hayata geçireceklerinin de altını çizen Acar”İlçemiz turim pastasından hakkına düşeni alacağını”sözlerine ekledi.

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