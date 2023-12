Filiz Başkan KADER Siyaset Okulu'nda

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel kısa adı KADER olan Kadın Adayları Destekleme Derneği’nin kadın aday adayları için düzenlediği Siyaset Okuluna konuşmacı olarak katıldı.İZMİR (İGFA) - Aday adaylığı dosyasını teslim eden kadınlara seslenen Başkan Ceritoğlu Sengel; “Aslında bu toplumda ben de varım. Kusura bakmayın da memlekette bu kadar şey felakete sürükleniyorken elimi taşın altına koymaya ben de varım diyen kendinizi kocaman alkışlayın” dedi.

SONUÇLARINI EN ÇOK KADINLAR YAŞIYOR

Yaşanan krizlerden ve yoksunluklardan en çok kadınların etkilendiğini belirten Başkan Ceritoğlu Sengel; “Hayat gittikçe zorlaşıyorken, her gün bambaşka şeyleri görüyorken, ekonomik kriz alıp başını gitmişken, çok enteresan internette izlediğimiz eşinin parasını çarçur eden fenomenlerin aslında bir saadet zinciri olduğu ve suç operasyonlarının başı olduğunu fark etmişken, ne yazık ki toplumun her yerinde mevcut iktidarın da bakış açısının sebebiyle bir bölünmüşlük ve parçalanmışlık ve aynı zamanda eşitsizliklerin de zirve yaptığı bir zamanı yaşıyorken bütün ayrımcılığı ve bu bütün eşitsizliğin her birinin tek sebebi ve bunun sebeplerinin ötesinde bu sebeplerin sonuçlarını yaşamak zorunda kalan kabul edelim ki, öncelikle evde sofrasını kuran, ütüsünü yapan, aynı zamanda çalışma hayatında ben de varım diyen kadınlardır” dedi.