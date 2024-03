Ferhat Erol proje lansmanını düzenledi

Kestel’de Muhsin Yazıcıoğlu Kültür merkezinde proje lansmanını gerçekleştiren Kestel Belediye başkan adayı Ferhat Erol projelerini anlattı.Musa YEŞİLDAĞ/Sergen DURAK/ HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Kestel’de Muhsin Yazıcıoğlu Kültür merkezinde proje lansmanını gerçekleştiren Kestel Belediye başkan adayı Ferhat Erol projelerini anlatıyor.7

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe ve protokol programa katılımlarını sağlarken, salonda yoğun bir ilgiyle karşılandılar.

Konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet edilen Kestel Belediye Başkan adayı Ferhat Erol : “BiRÇOK BAŞLIK OLUŞTURDUK”

Projelerinin hazır olduğunu belirten Ferhat Erol ”2024-2029 Kestel Yüzyılı Projelerimizi" toplamda birçok başlık altında bir araya getirdik. İlk başlığımız dirençli şehir uygulamalarımız;

Bursa Büyükşehir Belediyemizin, proje tanıtım toplantısında, Bursa’mızda toplam 100.000 konut ve 16.000 sosyal konut müjdesini hep birlikte dinledik. Bu projenin içinde Kestel’de var. Bizler de Kestel olarak bu dönüşüme önemli katkılar sağlayacağız.

İnsanımızın hayatını merkeze alan, sürdürülebilir bir Kestel dönüşümü için 1 Nisan itibari ile startı veriyoruz” dedi.

Ulaşım ve altyapıya değinen Erol”Büyükşehir Belediyemizle yapacağımız ortak çalışma ile Şehirlerarası Doğu Otobüs Terminalimiz gerçek olacak.

Böylelikle, bölgedeki ulaşım altyapısını güçlendirecek, vatandaşlarımızın seyahatlerini daha kolay ve konforlu hale getirmelerini sağlayacağız.

Ne dersiniz, güzel olmaz mı?

Bu çok önemli projemizin; şehrin ulaşım altyapısını modernize etmede, yaşam kalitesini artırmada ve zamandan tasarruf etmede, önemli bir adım olacağına inanıyoruz.

Kestel’im istedi, bizler de can baş üstüne dedik.

Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

“KÜLTÜREL VE SOSYAL BELEDİYECİLİK”

Sosyal belediyeciliğe değinen Ferhat Erol “Bu başlık, benim için, her başlıktan daha değerli.

Şüphesiz ki, her hizmetimiz, insanımız için, ama, bu başlıkta ürettiğimiz çalışmalar beni başka etkiliyor. Çünkü, içinde birebir yaşam var.

Evet, hazır mıyız?

Eğitiminden spor imkanlarına, sanatsal faaliyetlerinden sosyal yaşam olanaklarına kadar her konuda, gençlerimiz için çalışmalar ürettik. Üretmeye de devam edeceğiz.

DERS KAFE GELİYOR Öğrenci deyince, benim için, akan sular durur.

Bu müjdem, çocuklarımızın eğitimine fark katacak.

Öğrencilerimizi, arkadaşlarıyla, ortak çalışma alanında buluşturacağımız, kafesinde çayını kahvesini ücretsiz temin edebileceği, yalnızca öğrencilere ait ve gençliğe yakışır özel bir mekân.

Bu çalışmanın temel farkı, projemizin mahalle bazlı olması. Yani, öğrencimize, en yakın mesafede ulaşabileceği ders çalışma alanları üreteceğiz.

GENÇLİK MERKEZİ GELİYOR Gençlerimiz için; boş zamanlarını verimli ve eğlenceli bir şekilde geçirebilecekleri bir projeyi daha hayata geçireceğiz.

Kestel’imize çok yakışacak bir Gençlik Merkezi olacak.

Bu merkezi; farklı etkinlik alanlarıyla donatacağız. Kütüphanesinden, bilgisayar laboratuvarına, resim atölyesinden müzik odalarına kadar.

Bu merkezde başka ne olabilir?

Gençlerimiz için, kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak seminerler, söyleşiler, atölye çalışmaları ve danışmanlık hizmetleri vereceğiz. Dolu dolu bir etkinlik takvimi ile sosyal hayatlarına hareketlilik kazandıracağız.

Gerektiğinde dinlenebilecekleri, gerektiğinde ise, enerjilerini yükseltebilecekleri, seçenekleri olacak İşte şimdi, Kestel şehir yaşamımızı kolaylaştıracak yepyeni bir projeyi, sizlerle tanıştırmak istiyorum.

KESTELİZ KART Sadece Kestel’e ve Kestelli’ye özel bir kart.

Sahip olmak için tek şart, Kestel’de ikamet ediyor olmak.

İlçemizin tüm sosyal yaşamını, işte bu kartın içinde bulacaksınız. İndirim ve avantajlarla dolu olacak bu kart, bizlere ortak bir yaşam ve özel ayrıcalıklar sunacak” ifadelerini kullandı.

“SPOR YAŞAMIMIZIN İÇİNDE OLACAK” Sporun önemine değinen Erol “Sporu yaşamın içine dahil eden bir Kestel için kolları sıvayacağız.

Mevcut spor kompleksinin revizyonunu yapacağız.

Nokta bir müjde vereyim. TOKİ futbol sahası tribünlerinin üstünü kapatarak daha konforlu hale getirecek ve buraya, mini bir kafe kazandıracağız. Soyunma odası dahil tüm kullanım birimlerini, Kestel’imize yakışır hale getireceğiz.

İlçemiz genelinde, çok amaçlı kapalı antrenman salonlarını hizmete sunacağız.

Alaçam İzcilik Kamp Alanı’nı, dört mevsim kullanılır hale getireceğiz.

Ve Kestelsporumuz.

Canımızın bir yanı, Bursaspor, diğer yanı, Kestelspor

Kulübümüzün, sporun ve sporcumuzun daima yanında olacağız.

Kestel Belediyespor’umuzu, öncelikle, halkımızla bütünleştireceğiz. Tüm gayretimiz, takımımızın üst liglere taşınması olacak.

Spor Akademimizi kuracağız.

Kestel’imizin, adeta, bir sporcu yetiştirme merkezi olması için, her imkânı, ortaya koymak arzusundayız.

Spor başlığımız içinde sunduğumuz özel bir projemiz de hanım kardeşlerimiz için

KADINLARIMIZA ÖZEL, İLÇEMİZE, YENİ BİR SPOR KOMPLEKSİ KAZANDIRACAĞIZ.

Havuzundan spor salonuna, Günkafe’sinden aktivite salonlarına kadar her detayın düşünüldüğü bu proje, kadınlarımızın özgür dünyası olacak.

Biliyorum…

Tüm hanım kardeşlerim, daha güzel, daha yaşanabilir, her yönüyle daha güçlü ve daha konforlu bir Kestel istiyor.

Ve hanım kardeşlerim ne istiyorsa ben de onu istiyorum.

Hazırız Kararlıyız” sözlerini kullandı.

“BUYURUN YEŞİL ALANA ”

Yeşil alana önem verdiğini vurgulayan Ferhat Erol “Yeşilini koruyan ve yeşiliyle yaşayan bir Kestel en büyük arzumuz.

Kazancı, Babasultan ve Gölbaşı; ilçemizin, yeşil dokusunu taşıyan en gözde bölgelerimizin başında geliyor.

İşte, bu eşsiz doğa tablolarımızdan birinde 150.000 metrekare alan üzerine kurulu bir doğa parkı hayata geçireceğiz.

Bölgenin doğal dokusuna uygun, mimari bir tasarımla şekillendireceğimiz parkımızda, her yaş grubumuzun kullanımına sunulacak alanlar oluşturacağız.

Kafeler, restoranlar, bisiklet ve yürüyüş güzergâhları, oyun parkları ve ekstrem etkinlik kuleleri gibi çok çeşitli kullanım alanları barındıracak parkımız, ziyaretçisine, doğayla iç içe bir yaşam sunacak.

Bu proje; sadece ilçemiz için değil şehrimiz ve ülkemiz için de eko turizme alternatif bir mekân olacak.

Hazırız, kararlıyız…

Şimdi anlatacağım proje, işte bu hedefimizin önemli bir örneği olacak GERİ DÖNÜŞÜM PARKI Geri dönüşüm parkı; işleviyle bir park, felsefesiyle Kestel’in doğasına bakışımızın imzası olacak. İşte bu parkı; metal, plastik, cam, kâğıt dahil atıklardan inşa edeceğiz. Atıklarımızı, en estetik şekilde, insanımıza hizmet etmek üzere, yeniden yorumlayacağız. Onlara, yeni görevler yükleyeceğiz. Kimi oturma grubu olacak, kimi bina duvarı, kimi salıncak.

Bakınız, iddiamızı tekrarlıyorum. Bu parkın yeşil dokusu ve toprağının dışında, her ünitesi, geri dönüşüm malzemesinden üretilecek.

Çocuklarımızla, gençlerimizle, aile etkinliklerimizle birlikte tüm Kestel olarak bunu başaracağız” dedi.

“TARIM VE HAYCANILIK ÇOK ÖNEMLİ”

Kestel’imizin birçok özelliği ve kimliği var.

Bunlardan biri de, şüphesiz ki, Tarım ve Hayvancılık Her kesim insanımız için proje ürettik demiştik.

Gerek Büyükşehir Belediye başkanımız, gerekse Kestel Belediyesi olarak, çok güzel çalışmalarla sizleri buluşturacağız.

Başlayalım o zaman TARIMSAL ÜRETİM MERKEZİ Kırsal ekonomiyi güçlendirmek ve katma değeri yüksek mamulü üretip satabilmek maksadıyla Tarımsal Üretim Merkezi inşa edeceğiz. Kuracağımız soğuk hava deposu ve meyve kurutma tesisimizde, aynı zamanda, köylülerimize, istihdam olanağı sağlayacağız. Sırada FİDANCILIK SERGİLEME VE EĞİTİM MERKEZİ var Fidan üretiminde dünyada önemli bir yeri olan İlçemizin fidan üreticilerini daha da ileriye taşıyacağız. Bu merkezde; saksılama, sergileme ve pazarlama alanı kuracağız. Yine merkezimizin içinde modern seralar, eğitim merkezleri, satış ve pazarlama birimleri oluşturacağız.

Süs Bitkileri ve Fidancılık Fuarı’nı hayata geçirecek ve geleneksel bir hale getireceğiz.

Hayvancılığın geliştirilmesi için, çiftçilerimizi, dünya çapındaki örnek uygulamalar ile buluşturacağız.

Kırsal alandaki çiftçilerimiz için, ücretsiz veterinerlik hizmeti vereceğiz.

Kadın kooperatifleri ve çiftçilerimize destek olmak amacıyla yöresel ürünlerin tanıtım ve satışının gerçekleştirileceği el emeği pazarı kuracağız.

Durmayacağız.

Hazırız, kararlıyız” sözlerini kullandı.

AİLE SAĞLIK MERKEZLERİ GELİYOR”



Bu dönem, Kestel’e yeni okullar geliyor

▪ Şehit Mustafa Kurt Ortaokulu bahçesindeki eski okul binası yerine 24 derslikli okul

▪ Yenimahalle Hasan Coşkun Lisesinin yıkılan spor salonu yerine Anadolu Lisesi

▪ Elmalık Mevkii’nde ilköğretim okulu

▪ Aktaştepe Mahallesi’nde ilköğretim okulu

▪ Kale Mahallesi’nde ilköğretim okulu

▪ Çamlık Mevkii’nde okul

Başka ne geliyor?

Aile sağlık merkezleri geliyor

Ahmet Vefik Paşa ve Kale Mahallelerimiz ile Aktaştepe Mevkii’nde kurulacak olan Aile Sağlığı Merkezleri ön müjdelerimiz olsun.

Değerli Kestel’im;

Hazırız Kararlıyız…

Tüm projeleri anlatmaya kalksak burada saatler yetmez. 20 yıldır, ilçemizin kazandıklarını anlatmaya kalksak haftalar yetmez” diye noktaladı.

Kürsüye davet edilen AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala

Adaya başarılarını dilerken, projelerin ferahlatıcı olduğunu, Ferhat Erol’un yanında olduklarını belirtti. Aynı zamanda, kafa karışıklığının giderilmesi adına YRP ile ittifak olmadıklarını belirten Efkan Ala ittifakların açık açık yapılacağını söyledi.