Fatih Erbakan Tokat'ta Yüksek Kahve'de vatandaşlara seslendi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Tokat'taki iftar programının ardından Behzat Caddesinde tarihi Yüksek Kahve'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erbakan, Tokat dahil olmak üzere birçok şehirde ahlaklı belediyeciliği yeniden canlandıracaklarını söyledi.

Nurhan İÇMEZ / TOKAT HABER

TOKAT (İGFA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Tokat'taki iftar programının ardından Behzat Caddesinde tarihi Yüksek Kahve'de önemli açıklamalarda bulundu. Erbakan, partisinin Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunu ve 31 Mart seçimlerinde parlayan yıldız olacağını belirtti. Tokat'ta milli görüş sancağını en yükseklere taşıyacaklarını vurgulayan Erbakan, ahlaklı belediyecilik döneminin yakın olduğunu ifade etti.

ERBAKAN'DAN YÜZDE 27 İDDİASI

Erbakan, anketlerin Yeniden Refah Partisi'ni yüzde 6-7 gösterdiğini ancak gerçek oranın yüzde 27 olacağına inandığını dile getirdi. Üye sayısının 500 bine yaklaştığını söyleyen Erbakan, adaletsizlik ve çifte standartlardan bunalan vatandaşların partisine akın ettiğini belirtti.

YENİDEN AHLAKLI BELEDİYECİLİK

1989-1994 yılları arasındaki Milli Görüş belediyeciliğini örnek gösteren Erbakan, Tokat dahil olmak üzere birçok şehirde ahlaklı belediyeciliği yeniden canlandıracaklarını açıkladı. "Rüşvet alan da veren de melundur" tabelasını asacaklarını ifade eden Erbakan, sokak hayvanlarına yönelik projeleri ve LGBT operasyonlarına karşı tutumları hakkında da bilgi verdi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE SOKAK HAYVANLARINA DAİR PLANLAR

Erbakan, adil ve ahlaklı bir kentsel dönüşüm yapacaklarını ve sokak hayvanları için modern barınaklar kuracaklarını söyledi. Ayrıca, LGBT propagandasına izin vermeyeceklerini ve gençleri uyuşturucu belasından koruyacak projeleri hayata geçireceklerini dile getirdi.

EKONOMİK VAATLER VE SİYASİ ŞANTAJ İDDİASI

Kira öder gibi ev sahibi yapma planlarından bahseden Erbakan, asgari ücretin Yeniden Refah'lı belediyelerde 25 bin lira olacağını açıkladı. İktidar partisinin Tokatlılara siyasi şantaj yaptığını iddia eden Erbakan, vatandaşların bu şantajlara kulak asmaması gerektiğini vurguladı.