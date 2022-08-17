Fatih Erbakan'dan 'MRNA' iddiası

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Sağlık Bakanlığı ve diğer yetkili kurumlara seslenerek, son dönemde ülkemizde gözle görülür şekilde artan kalp krizi ve Emboli’den dolayı gerçekleşen ölüm vakalarının sebebinin mRNA aşılarından kaynaklı olup olmadığının araştırılması çağrısında bulundu.KAYSERİ (İGFA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle gençler arasında son dönemlerde artan, kalp krizi ve Emboli vakalarına bağlı ölümlerdeki artışın sebebinin mRNA aşıları ile ilgisinin olup olmadığının araştırılmasını istedi.

Erbakan, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Son dönemlerde Türkiye ve tüm dünyada genç yaşlarda kalp krizi ve emboli (kan pıhtısı ve pıhtılaşma) vakalarında ve bu sebeple her yaşta ölüm vakalarında ciddi bir artış olduğunu gözlemlemekteyiz. Son zamanlarda yapılan birçok bilimsel açıklamada bu durumun, mRNA aşılarının yan etkilerinden kaynaklı bir artış olabileceğini ifade eden yerli ve yabancı pek çok uzman bulunmaktadır.

Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, diğer tüm yetkili kurumlarımızın bu çok önemli konuyu araştırmalarını, gerçekleşen bu hastalık ya da ölüm vakalarının mRNA aşılarıyla bir ilişkisinin bulunup bulunmadığının tespitini, gerçekleşen hasta ve ölüm vakalarının ne kadarının aşılanmış, ne kadarının ise aşılanmamış kişilerden oluştuğuna dair bir çalışmanın yapılmasını, tespit edilen verilerin kamuoyu ile paylaşılmasını, vatandaşlarımızın tüm bu hassas konular ile ilgili doyurucu bir şekilde bilgilendirilmesini beklemekteyiz.

Ayrıca yapılacak çalışmalar ışığında, mRNA aşılarının bu hastalık veya ölümler ile bir ilişkisinin bulunması halinde, halkımızın huzuru ve güvenliği bakımından bundan sonrası için ne gibi önlemler alınacağı ve nasıl bir yol haritası izleneceği konusunda kamuoyunun geniş ölçüde aydınlatılması gerekmektedir.

Yeniden Refah Partisi olarak konunun daha önce de olduğu gibi takipçisi olacağımızı ifade eder, kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.”