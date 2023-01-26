Fatih Erbakan: 6'lının da iktidardan farkı yok!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin Osmangazi İlçe 2. Olağan Genel Kurulu için geldiği Bursa'da 6'lı masadaki muhalefet partililerin iktidardan farklı olmadığını söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa'da Osmangazi İlçe Başkanlığı için Yunus Koçak'ın tek aday olduğu olağan genel kurul, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ın da katılımıyla Buttim Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Genel kurulda partililere seslenen Fatih Erbakan’ın sözleri, ‘Mücahit Erbakan, Başkan Erbakan’ sloganları ile sık sık kesildi.

Konuşmasında muhalefeti ve 6'lı masayı eleştiren Fatih Erbakan, masa etrafında toplanan muhalefet partilerinin de mevcut iktidardan farkı olmadığını söyledi.

Yayınladıkları deklarasyonda Avrupa Birliği'ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin içtihatlarına tam manasıyla teslim olacaklarını ifade eden Erbakan, "Amerika'da yaptıkları hamburger yeme seferleri, İngiltere'ye yaptıkları para arama seferleri, IMF yetkilileriyle otel odalarında yaptıkları gizli görüşmeler küresel sömürü çarkının dış güçlerin merkezi olan Davos toplantılarına katılıp, oralardan yaptıkları açıklamaları görüyoruz. Bu noktada diyoruz ki; bu adımların atılabilmesi, yeniden büyük Türkiye'nin öncülüğünde D-60 ve İslam Birliği’nin kurulması ve İslam Birliğinin öncülüğünde adil bir dünyanın kurulması adımını ancak ve ancak milli görüşçüler atabilir, Yeniden Refah Partisi atabilir" diye konuştu.

"ARTIK ÇARE VAR DİYORUZ"

14 Mayıs'a sayılı bir süreç olduğunu anımsatan Erbakan, "Neyse ki artık çare var diyoruz" sedi.

Siyaseti ticaret olarak değil, ibadet olarak yapan bir Yeniden Refah Partisi'nin olduğunu ifade eden Erbakan, "Artık, bakan ve rakam için çalışan değil, Allah rızası için çalışan Yeniden Refah Partisi var. Önce imtiyazlılar için değil, önce mazlumlar diyen Yeniden Refah Partisi var. 81 ilimize yüzlerce refah projemizle Milli Görüş kadroları var, Yeniden Refah Partisi var" diye konuştu.

Siyasi konuşmalardan sonra gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Yunus Koçak güven tazeledi.

https://youtu.be/YeScuD9dK9Q