Faruk Çelik: Seçim bahanesi kabul edilemez

Önceki dönemlerde AK Parti'den Bursa ve Şanlıurfa milletvekili olan ve devlet eski bakanı Faruk Çelik, 31 Mart yerel seçimler ile ilgili eleştirilerde bulundu.BURSA (İGFA) - AK Parti'den önceki dönemlerde Bursa ve Şanlıurfa Milletvekili olan ve devlet bakanlığı yapan Faruk Çelik, 31 Mart yerel seçimlerine dair önemli eleştirilerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Çelik, öncelikle, aday gösterilmeyince AK Parti'ye karşı cephe alanların tutumunu sert bir şekilde eleştirdi.

Adaylık için her türlü yolu meşru görenlerin, seçim sonuçlarını kişisel sorumluluktan kaçarak ekonomik gerekçelere bağlama eğiliminde olduğunu ifade eden Çelik, "Yereldeki mağlubiyeti sadece genel siyaset ve ekonomik gelişmelere bağlamak, öncelikle yerelde yapılması gereken özeleştiriden kaçmaktır" dedi.

Çelik, ayrıca 10 ay önce tüm ittifaklara rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı seçim zaferini görmezden gelmenin hatalı bir yaklaşım olduğunu ifade etti.

https://twitter.com/farukcelikcomtr/status/1776751419778879890