Fakıbaba resmen İYİ Parti'de

Geçen hafta AK Parti üyeliği ve milletvekilliğinden istifa eden Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Parti'ye geçti. Fakıbaba'nın rozetini bugün Genel Başkan Meral Akşener partisinin grup toplantısında törenle taktı.ANKARA (İGFA) - Şanlıurfa Milletvekili, eski devlet bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, geçen hafta istifasını duyurduğu AK Parti'den bugün resmi olarak İYİ Parti’ne katılım sağladı.

İYİ Parti'nin TBMM'deki grup toplantısına katılan Fakıbaba’ya rozeti Genel Başkan Meral Akşener tarafından takıldı.

Fakıbaba, burada yaptığı konuşmada, böylesini coşkulu, heyecanlı, davası vatan ve millet sevdası olan sizlerle beraber olmaktan ve aranızda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. 20 yıllık bir siyasetçi olarak, siyasete ilk kez başlıyor gibi kendisini çok heyecanlı hissettiğini belirten Fakıbaba, "Siyaseti halkın hizmetkarı olarak gören bir kardeşiniz olarak benim burada olmanın tek sebebi millete hizmet aşkıdır. Bu aşkın sizlerin de yüreğinde olduğunu görmek beni mutlu etmiştir. Sansür yerine demokratik hak ve özgürlüklerin yaşandığı, gelirin belirli bir zümre yerine tüm milletimize adil bir şekilde dağıtıldığı, kişiye veya menfaatlere uygun uyarlanan değil, herkese eşit davranan, kimsenin kayırılmadığı hukuk ve adalet sisteminin olduğu, en önemlisi ayrışan bir toplum yerine kimsenin etnik kökenine ve inancına bakılmaksızın birlik içerisinde bir Türkiye hayal ediyorum. Şimdi artık bu hayalleri gerçekleştirmenin, her şeyi iyi, hatta çok iyi yapmanın zamanı gelmiştir. Bugün bana İYİ Parti’de siyasete devam etme fırsatı veren, sayın genel başkanım Meral Akşener hanımefendiye şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu.

https://youtu.be/koIKVbSFsss

Ahmet Eşref Fakıbaba, rozet töreni sonrasında sosyal medya hesabından da yaptığı paylaşımda, "Bugün; milletime hizmetkarlık yapmak için siyasete yeni başlamış gibi heyecan ve büyük bir azimle güne çok daha iyi başladağımı damarlarıma kadar hissediyorum. Çünkü; bugün milletime yapacağım hizmet rezervini gördüğüm İYİ PARTİ ailesine katıldım. Yolumuz ve bahtımız açık olsun" ifadelerini kullandı.