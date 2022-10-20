Fakıbaba AK Parti'den istifa etti!

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, parti üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin katılımıyla moral bulan AK Parti, Erdoğan’ın Çelebi’ye rozet takmasından bir gün sonra önemli bir ismini kaybetti. Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, partiden istifa etti.

Fakıbaba’nın istifasının ardından AK Parti’nin sandalye sayısı yeniden 286’ya düşerken, RTÜK üyeliği kontenjanı da yeniden İYİ Parti’ye geçti.

Sosyal medya hesabından istifa kararını duyuran Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, “Siyasi ve ahlaki anlayışına uygun olmayan kişilerle bundan sonra beraber olmayacağı için mutlu olduğunu” ifade etti.

2003'te üyesi olduğu AK Partide değişik makamlarda görev yapma fırsatı bulduğunu ifade een Fakıbaba, Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür etti.

https://twitter.com/aefakibaba/status/1582991559695269889

Bağımsız aday olarak girdiği 2009 yerel seçimlerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan ve daha sonra AK Partisaflarına katılan Fakıbaba, 2017-2018 yılları arasında da Tarım Bakanlığı görevinde bulunmuştu. Fakıbaba’nın uzun süredir parti politikalarından rahatsız olduğu ve zaman zaman da eleştirilerini açıkça dile getirdiği biliniyor.