Fahrettin Yokuş’tan şeker zammı tepkisi: Vatandaşında şekerinde tadı kaçtı

Mart ayında şekere yüzde 31 oranında zam yapan Türk Şeker, bu ay itibarıyla yüzde 36,3 ila yüzde 66,6 oranlarında yeni bir zam daha yaptı. Duruma tepki gösteren İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, “Bir şekerimiz vardı ağzımızı tatlandırdığımız onu da halkımıza çok gördünüz, ağzımızın da milletin ağzının da tadını bozdunuz” dedi.KONYA (İGFA) - Türkşeker, şekere yüzde 36,4 ile 67 oranlarında zam yaptı. Türkşeker'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "50 kilogramlık polipropilen torbada ambalajlı kristal şekerin fabrika çıkış satış fiyatı, halkımızın market raflarından kristal şekere uygun fiyata erişimini teminen 27.06.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkşeker Tarım ve Gıda Sanayi A.Ş. ve Tarım Kredi Birlik A.Ş. için KDV hariç 13 TL/kg, diğer tüm müşterilerimiz için KDV hariç 15 TL/kg olarak yeniden belirlenmiştir."