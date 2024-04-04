Fahrettin Savcı: "Ben yaptım oldu anlayışı bize seçim kaybettirdi"

26. dönem AK Parti Edirne Milletvekili Adayı Fahrettin Savcı, dün yaptığı basın toplantısı 31 Mart’ta yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulunarak, bu seçimin kaybedilmesinde sorumlulukları bulunan AK Parti İlçe Yönetimini istifaya davet etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Savcı, 31 Mart Mahalli seçimden başta Keşan’a ve milletimize hayırlara vesile olmasını belirterek başladığı açıklanmasına şöyle devam etti. “Seçimleri kazanan Keşan Belediye Başkanı Operatör Doktor Sayın Mehmet Özcan'ı ve meclis üyelerini tebrik ediyorum.” dedi.

Savcı,Bu geçtiğimiz mahalli idareler seçimi ile ilgili olarak buradan ilgililere ve sorumlulara bazı sorular sormak istediğini de belirterek açıklamasına şöyle devam etti. “Geçtiğimiz dönem AK Parti’nin MHP hariç 8 tane belediye meclis üyesi vardı, neden Ak Parti Meclis üyesi bu dönem beşe düştü?, İl genel meclis üyemiz 2'ydi neden bire düştü? Bu 5 senede o kadar hizmet edildiği söylenmesine ve çok çalıştıklarını iddia edilmesin rağmen neden 5.000'e yaklaşık farkı yedik? Bu hezimeti neden yaşadık? Bu hezimetin hesabını sorumlular başta olmak üzere partimizin bize partilerimize, sonra da milletimize vermek zorundadırlar. Bu hezimetin sorumluları bir an önce sorumluluklarının gereğini yerine getirmelidirler. Başarı olduğunda başarıyı sahiplenenler, o makamlarda koltuklarda, ben diyen ve biz demeden ben kazandım diyenler, şimdi de bu hezimetin faturasını sorumluluğunu gereği neyse yerine getirmelidirler rica ediyorum. Neden kaybettiklerinin irdelemeden 5 yıl Keşan’ı yönettiler, 5 yıl teşkilat başkanlığı yaptılar, bunun sebeplerini onlar daha iyi biliyor ve buradan da istifa da kutsal diye müessesedir erdemliktir. İstifa etmelidirler.”

GURUR, KİBİR, ENANİYET, BEN YAPTIM OLDU ANLAYIŞI BİZE SEÇİM KAYBETTİRDİ

Yola devam edilecekse, sokağı bilenlerle, milleti bilenlerle, sorunları bilenlerle yola devam edilmesi gerektine de vurgu yapan Savcı “Riyakatsız görevlendirmeler yapıldığından dolayı, gurur, kibir, enaniyet, ben yaptım oldu anlayışı maalesef bize kaybettirmiştir ve bu azimeti yaratmıştır. Samimi insanların, sokakları bilenlerin eleştirilerine kulak tıkayanlar, bugün kaybetmek zorunda kalmışlardır. Hepimizin eksikleri olabilir, hepimizin hataları olabilir, nerede eksiklik varsa, nerede hatamız varsa, hataları düzeltmek zorundayız. Dediğim gibi ben yaptım anlayışından uzak, biz demeden kazanılmıyor, kim ki siyaseti sıfır işlemli bir işlem olarak görüyorsa kaybetmeye mahkumdur, siyaset ayrıştırıcı değil, birleştirici huzurunda ve milletimizin önünde kaybetmiştir.

Aşk ile yola çıkan, menfaatsiz amasız, lakinsiz kendi davası uğruna bu uğurda yağmur, çamur, kar sokak, demeden özümüze dönmemiz gerektiğinin ve biz AK Parti ailesi olarak yeniden başlamamız için öze dönmek zorundayız. Az olsun bizim olsun, az olsun davaya inanmış olsun, bu davayı sahiplenmiş olsun, bu dava yolunda ilerlemiş gerçek dava insanlarıyla yürümek zorundayız. Evet biz bugün siyaseten mağlup olmuşuz. Ama 5 yıl Keşan'da biz artık kabuğumuza çekilip, işte kaybettik, millet bizi seçmedi, biz yaptık, millet nankörmüş, bunlar hizmetlerimi görmezden geldi dememiz doğru değildir, yerinde değildir. Milletin kararı hepimizin aklını başına getirmelidir, hepimiz aklımızı başımıza alıp millet bizi neden bu hezimete uğratmıştır. Türkiye'deki sorunların ve sebeplerini partimizde daha da büyüklerimiz bunun sonuçlarını muhakkak araştıracaktır. Ama biz Keşan’da yaşıyoruz, yaşadığımız yer Keşan. Biz Keşan'a kendi içerisinde hatalarımızı eksiklerimizi bir an önce tamamlayıp, hatalarımızdan geri dönüp, birbirimize eski ruhla sarılıp yola devam etmeliyiz. Bunun içindir ki tekrar tekrar söylüyorum bize bu hezimeti uğratanlar, 5 yılda bu kadar ilerideyken bizi geri çekenler, sandıklarda bizim boynumuzu öksüz bırakmaya sebep olanlar, ben, ben, ben, ben diyenler ve teşkilatımız başta olmak üzere sorumluluklarının gereğini altını çizerek söylüyorum. AK Parti camiası olarak bekliyoruz, u beklentimizi de bir an önce yerine getirmelerini arzuluyoruz.”

KİMSE SAYIN ERDOĞAN’IN SEVİLMESİNİN, KATKISINI ÜSTLENMESİN

Savcı, kimsenin Recep Tayyip Erdoğan'ın gücüne güvenmemesini belirterek açıklamasını şöyle tamamladı.” Recep Tayyip Erdoğan'ın halk tarafından sevilmesinin, sayılmasının, katkısını üstlenmesin. Biz hepimiz Keşan’da, Trakya'da da yurtta da kim ne kadar insanlar partili varsa Recep Tayyip Erdoğan kadar çalışmamız lazım. Partimizin ve partilerimizin sorunlarını, ülkemizin sokaklarını, milletimizin sıkıntılarını bilmek zorundayız. Siyaset dediğim gibi sıfır toplamda bir işlem değildir, biz Recep Tayyip Erdoğan nasılsa bu oyları alıyor. Birinci derece yakınlarımızı, kızlarımızı, çocuklarımızı, eşlerimizi işe sokmayın derdinde değil, milletimizin bir şeye ihtiyacı olanları, işe sıkıntısı olanların sıkıntılarını çözmek için siyaset millete hizmet etmek için yapılır. Biz kaybetmedik, ben diyenler kaybetti. Onun için de biz olarak şimdiden kendimize gelelim, toparlanalım, yola devam edelim. Allah'ın izniyle de toparlanıp kendimize geleceğiz. Buradan da partilerimize ve partimizin neferleri lütfen boyunlarını öne düşürmesinler dimdik dursunlar. Biz Allah'ın izniyle 20 yılı aşkın süreden beri nasıl birbirimize sarılarak mücadele ediyorsak, yine de eski ruhla yenilenerek, milletin içine girerek, sokakta eğlenerek, siyasetiyle benim makamlarımı da sokaklardan, gelenlere sokakları bilenlere teslim ederek yola devam edeceğiz. Buradan da tekrar milletin teveccühüyle yeniden belediye başkanlığına seçilen Operatör Doktor Mehmet Özcan'a ve meclis üeyelerimizi kutluyor, çalışmalarının milletimizin menfaatine olmalarını temelini ediyorum. İl Genel meclisine seçilen arkadaşlarımıza, kardeşlerimize de tekrar başarılar dilerim. Şunu da unutmadan söyleyeyim, il genel meclis üyesinde 11.000 küsür oy aldık. Yani 60.000 oyun altıda biri il genel meclisinde AK Parti’ye oy verdi. Buna sebep olanlar, bunun hesabını bu millete ve partimize vermek zorundadırlar, bize bu hezimeti yaşatanlar bu hezimetin aynısını yaşamak zorundadır.”