EYT ne zaman çıkacak? Vatandaş milletvekillerinden en çok ne istiyor? Refik Özen’den bomba açıklamalar

Mesut Demir, AK Parti’nin "Yüz Yüze 100 Gün" programı çerçevesinde saha çalışmalarını yerinde inceledi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ile “Seçime 5 Dakika Mola”da çarpıcı açıklamalar yaptı.BURSA (İGFA) – İşte Mesut Demir’in kaleme aldığı TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ile “Seçime 5 Dakika Mola” söyleşisi…

Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 81 ilde sahaya inen milletvekilleri, "Yüz Yüze 100 Gün" programı çerçevesinde saha çalışmalarını sürdürüyor.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen’in saha çalışmalarına katılarak, neler yaşadıklarını yerinde tespit ederek, “Seçime 5 Dakika Mola” diyerek sokakta söyleşi gerçekleştirdim.

Yıldırım İlçesi Ortabağlar Mahallesi’nde yapılan çalışmalar Hayırseverler Camii’nde başladı. Ortabağlar Mahallesi Muhtarı Zekiye Kazı, mahalle temsilcisi, meclis üyesi, parti il ve ilçe yöneticileri ile birlikte vatandaşlarla sohbet eden Refik Özen, vatandaşın sorunları ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilgili daire başkanları ve müdürleriyle görüşerek çözmeye çalıştı.

Ortabağlar’da esnafı dolaşan Refik Özen, bir kahvede kendisini soru yağmuruna tutan vatandaşları 14 dakika boyunca konuşarak ikna etmeyi başardı.

Taleplerin yanı sıra en önemli etken olan ekonomik faktörler, vatandaşların ve esnafın birinci derece gündemindeydi.

Bir esnafın, “Ekonomik sorun ülkemizin sorunu, hep birlikte inşallah üstesinden geleceğiz. Size güveniyoruz” sözü her şeyi özetliyordu.

Ekonomik sorunların neden çözülmediğini soran vatandaşlara Refik Özen, ekonomik sıkıntıların nedenleri ve çözüm için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin yaptığı hamleleri anlattı.

Esnaf ziyareti sonrası “Seçime 5 Dakika Mola” dedik ve sohbetimize başladık Refik Özen ile…

“SAHA ÇALIŞMAMIZ BİR NEVİ PANDEMİ MESAİSİ”

Neden saha çalışmaları yaptıklarını, süreci ve sahada yaşadıklarını anlattı Refik Özen…

“Yaklaşık 1 aydan buyana AK Parti Bursa İl Başkanlığımızın yaptığı program çerçevesinde 17 ilçemiz mahalle mahalle dolaşıyoruz. Bu çalışmanın öncelikle seçim çalışması olmadığının altını çizmek istiyorum. Pandemiden kaynaklı sokağa çıkma yasaklarından dolayı 27. Dönem milletvekilleri olarak sahada olamamanın bir dezavantajı vardı. Bu açığı kapatmaya, kaybolan diyalog eksikliğini gidermek için yaz dönemi iyi bir fırsat oldu. 11 Bursa milletvekili olarak her ilçeye aynı anda girmek algı anlamında çok farklı bir karşılık verdi. Bunu sahada da görüyoruz. Köylerde, mahallelerde, sokaklarda vatandaştan olumlu tepkiler aldık. Siyasetçi açısından sahada olmak önemli. Zamanın getirmiş olduğu dijital mecra, sosyal medya araya girse de yüz yüze temas, birebir temas siyasette hiçbir zaman etkinliğini kaybetmeyecek. Ufak sorunları orada çözebiliyor olmak vatandaşı birçok büyük projeden daha fazla mutlu ediyor. Bunu ancak sahada sohbet ettiğinizde görebiliyorsunuz. AK Parti’nin farklılığı da buradan geliyor. Sürekli sahada, halkın içinde olan bir Genel Başkanımız var. Bizler de il teşkilatları ve milletvekilleri olarak bu çalışmayı devam ettiriyoruz. Sabah başladığımız çalışmalarımıza gece 2’lere kadar devam ettiriyoruz…”

“OCAK AYINA KADAR EKONOMİK SORUNLAR EN AZA İNECEK”

Bursalıların en çok hangi konudan şikayet ve talepleri olduğunu anlattı Refik Özen…

“Vatandaşlarımız bizi çok sıcak karşılıyor. Vatandaşın umudu, ümidi yine AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Sıkıntı var mı? Evet var. Bizler sürekli halkın içinde yaşayan insanlarız. Ekonomi faktörlerin özellikle dünyada yaşanan bu türbülansın etkilerini bizler de yaşıyoruz. Doğal olarak vatandaşlarımız da bundan etkileniyor. Sahada en büyük sorun olarak çıkan konu ekonomik sorunlar. Bunu bir kere daha sahada yaptığımız çalışmalarda gördük. Sene başında yüksek olan tansiyon, özellikle maaşlarda ve asgari ücrette yapılan artışlarla, kısmi düzenlemelerle inmiş durumda. Vatandaş ekonomi anlamda yaşanan sıkıntıları çözebilecek kişi olarak yine Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Cumhur İttifakı olarak görüyor. 2023 Ocak ayı itibariyle seçim atmosferi daha yoğun bir şekilde devam edecek. Ocak ayına kadar ekonomik faktörleri en aza indirecek adımları atacağız…”

“ÇİFTÇİMİZİN YÜZÜ TARIMDA GÜLÜYOR, ANCAK TARIMDA FARKLI STRATEJİ GELİŞTİRMELİYİZ”

Kırsal kesimlerde çiftçilerin AK Parti’ye bakış açısını sordum Refik Özen’e…

“Sahada olduğumuz süre içerisinde toplumun her kesiminden vatandaşla diyaloga geçme fırsatımız oldu. Tarım alanında çiftçilerimizin girdi maliyetleri, mazot, gübre, yem fiyatları çok yükselmişti. Ancak ürünün para etmiş olması çiftçimizin yüzünü güldürmüştü. Dolayısıyla girdi maliyetlerindeki artışı satarken alıyor olması, işin sonunda para kazanıyor olması önemli. Köylerimizde çiftçilerimizin hem tarım anlamında, hem ürün satış anlamında yüzünün güldüğünü görüyoruz. Bu bizi de mutlu ediyor. Pandemi ve sonrası süreç, tarım olmadan insanlığın geleceğinin olmayacağını bizlere bir kez daha gösterdi. Pandemi ile birlikte ürün tedarikinde yaşanan sıkıntılar, Ukrayna-Rusya savaşında yaşanan kaosun akaryakıt fiyatlarına yansıması ve buğday krizi, insanlığın kıtlık ile karşı karşıya kalma endişesi, iklim değişiklikleri, su rezervlerinin azalması gibi faktörler, insanlığın geleceğe bakış açısından tarımın olmazsa olmaz gerçeğini bir kez daha ortaya koydu. Bizler de tarım politikalarına artık savunma sanayi kadar önem veriyoruz. Bu doğrultuda stratejiler geliştirmek zorundayız. 20 yıl tarım anlamında da önemli adımlar attık. Ama bunu farklı strateji ile geliştirme zorunluğunun olduğu bu çalışmalarda yerinde gördük. Su kaynaklarını mutlaka verimli kullanmak zorundayız. Yaptığımız çok sayıda barajlar, göletler var. Çiftçilerimizden yeni gölet talepleri var. Su hatlarının yenilenmesi, su kaynaklarının daha verimli kullanılarak israfın önlenmesi anlamında gelen talepler var. Bu talepler doğrultusunda notlarımızı alarak raporlarımızı hazırlıyoruz. Bu taleplerle ilgili ilgili kurumlarla görüşerek olumlu sonuçlarla vatandaşlarımıza geri dönüş yapmayı arzu ediyoruz…”

“PROJE BAZLI TALEPLER ZAMAN ALABİLİR, AMA KÜÇÜK SORUNLARI YERİNDE ÇÖZDÜK”

Küçük sorunları yerinde çözmelerinin vatandaşı memnun ettiğini ifade etti Refik Özen…

“Bazı küçük hemen çözülebilecek sorunları yerinde çözmeye çalışıyoruz. Örneğin, bir elektrik kablosu dışarıda kalmış, tehlike arz ediyor. UEDAŞ Genel Müdürümüz ile görüşüp sorunu çözüme kavuşturuyoruz. BUSKİ, belediye, ulaştırma, sağlık, eğitim gibi küçük sorunları yerinde çözüme kavuşturmak önemli. Ancak gölet, su hatları gibi bazı proje bazlı sorunlar belki biraz daha zaman gerektiren projeler. Mudanya’da sel felaketlerinde hızlı aksiyon alan Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ ekiplerine teşekkür ediyoruz. Sel felaketinde mağdur olan vatandaşlarımıza yardım için canla başla mücadele ettiler. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, acil durumlarda çok büyük katkı sağlıyorlar…”

“EYT SORUNU SEÇİMDEN ÖNCE ÜLKEMİZİN GÜNDEMİNDEN ÇIKACAK”

Vatandaştan gelen taleplerin başında gelen en önemli konunun Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu olduğunun altını çizen Refik Özen, müjdeyi de verdi…

“Özellikle Ocak ayından buyana dünya çok ağır bir süreç atlattı. Pandemi, savaşın getirdiği zorluklar, ekonomik sıkıntılar gibi faktörlerle hem dünya ülkeleri hem de ülkemiz ağır süreç geçirdi. AK Parti’nin en önemli özelliği, Cumhurbaşkanımızın liderlik farkındalığı, halkın beklentilerini iyi tespit edip, bu beklentileri karşılayacak adımları atmak. Öğrenci ve kredi borçlarıyla ilgili getirdiğimiz aflar, 3600 ek gösterge ile ilgili attığımız adımlar, asgari ücret ve emekli maaşlarındaki artışlar. Dolayısıyla vatandaşlarımızın günlük beklentilerini karşılayacak ihtiyaçlara yönelik en maksimum düzeyde devletin tüm imkanlarını ekonomik ve sosyal anlamda kullandık ve kullanmaya da devam edeceğiz. Vatandaşın beklentilerinden en önemlisi de EYT meselesi. Çalışma Bakanlığımız şuanda EYT ile ilgili bir süreç yönetiyor. Muhtemelen bu yol sonuna doğru içeriği netleşecek. Dolayısıyla EYT ile ilgili sorunu artık bitirmek istiyoruz. İnşallah 2023’te seçimden önce EYT’yi ülke gündeminden çıkartmış olacağız. Bu iradeyi de bizler ortaya koyacağız. İnşallah EYT konusunu da çözmüş olacağız…”

“KEMAL KILIÇDAROĞLU SİYASİ HIRSIZLIK YAPIYOR”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da yüklendi AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen…

“Burada önemli olan şu, muhalefetin bir rol çalma mücadelesi içinde olması. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bizim attığımız adımları sanki çok büyük bir siyaset ferasetiyle önceden bilmiş ve talimat vermiş havasında bir siyasi hırsızlığının peşine girmiş olması, bu anlamda yaptığı varyeteler, aslında bir acizliğin göstergesi, çok basit hareketlerdir. Kendi imkanlarıyla, belediyenin sahip olduğu imkanlarla vatandaşın sorununu çözemeyenler, İstanbul’un halini perişan edenler, ulaşım noktasında yaşanan sıkıntıları çözemeyen ve arttıran bir zihniyetin kalkıp AK Parti’nin yapmış olduğu bu adımları bir siyasi hırsızlık ile rol çalma girişimi siyaseten bir acizlik, tirajı komik bir hadisedir. Vatandaş da bunun farkındadır…”

“TOGG 2023’ÜN İLK ÇEYREĞİNDE YOLLARDA, TÜRKİYE YENİ YÜZYILA YELKEN AÇACAK”

TOGG, doğalgaz ile ilgili de açıklamalarda bulunan Refik Özen, 2023’ün Türkiye için bir dönemeç olduğunu vurguladı…

“29 Ekim’de inşallah TOGG’u açacağız. Gemlik, Bursa ve ülkemiz açısından önemli. İnşallah TOGG 2023’ün ilk çeyreğinde yollara inmiş olacak. Doğalgaz ile ilgili rezervimizi karaya çıkartarak vatandaşımızın hizmetine sunacağız. İnşallah Allah’ın izniyle Akdeniz’de de Abdülhamit’in sondajıyla da doğalgazda yeni kaynakları bulmuş olacağız. Türkiye’nin geleceği inşallah çok aydınlık, parlak. 2023 dönemecinden sonra Türkiye yeni yüzyıla yelken açmış olacak. Bu inşallah milletin, Türkiye’nin yüzyılı olmuş olacak…”

“2023 SEÇİMLERİNDE İNŞALLAH AK PARTİ YİNE BİRİNCİ PARTİ OLACAK”

Son olarak saha çalışmaları ile anket şirketlerinin sonuçları arasında da değerlendirme yaptı Refik Özen…

“Anket şirketleri son dönemde maalesef erozyona uğradı. Bu kendileri açısından üzüntü verici bir durum. Sonuçta anket şirketlerinin raporlarının nasıl olduğunu az çok öğrendik, biliyoruz. Burada rakam telaffuz etmek çok doğru gelmiyor. Tüm anket şirketlerinin vermiş olduğu rakamlara baktığımızda tek bir ortak nokta var. AK Parti halen da birinci parti. İkinci parti diye açıklayan hiçbir anket firması yok. En muhalif anket şirketler dahil. Dolayısıyla milletimiz de bunu görüyor. 2023 seçimlerinde inşallah AK Parti yine birinci parti olacak. Sahada yaptığımız çalışmalarda, bu kadar zorluklara rağmen vatandaşlarımızın bizi karşılamasından, hissiyatından görüyoruz. Milletimiz şunu iyi biliyor, istiklal olmadan istikbalimiz olmaz. 6+1 masaya bu milletin güveni yok. Milletimiz, HDP’nin peşine takılan 6’lı yapının ülkeye verebileceği hiçbir şeyinin olmadığının farkında. Bu yapının tek ortak noktaları Tayyip Erdoğan’ı göndermek ve yerine hiç kimseyi koyamamak olan bu anlayışa milletimiz bugüne kadar prim vermedi, 2023’te de vermeyecek. Bunu sahada çok net bir şekilde görüyoruz…”

Saha çalışmalarındaki ikna edici kabiliyeti dikkatimden kaçmadı Refik Özen’in. Bir vatandaş ile 11 dakika, kahvede 3-4 vatandaş ile de 14 dakika sorularını yanıtlaması, ekonomik süreçlerle ilgili ikna çalışması başarılıydı.

Sağlıklı ve esen kalın…