Eski Bakan Tarhan Erdem vefat etti

CHP eski Genel Sekreteri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevi yapmış, Konda Araştırma Şirketi’nin kurucusu Tarhan Erdem 89 yaşında vefat etti.İSTANBUL (İGFA) - Konda Araştırma Şirketi'nin kurucusu Tarhan Erdem, Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

89 yaşında olan iki çocuk babası Tarhan Erdem’in cenazenin sabah saatlerinde İstanbul’a getirilerek gün içerisinde toprağa verileceği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdem'in vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Eski bakanlarımızdan ve partimizin önceki dönem genel sekreterlerinden, mücadelemize önemli katkılar sunmuş değerli siyasetçi, araştırmacı ve yazar Tarhan Erdem’in vefatından dolayı derin üzüntü duydum. #TarhanErdem’e Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

TARHAN ERDEM KİMDİR?

1933 yılında Bartın, Kurucaşile'de doğdu.

1953 yılında CHP'ye kaydolan, belde yöneticiliğinden, partinin Genel Sekreterliği'ne kadar hemen hemen bütün kademelerde çalıştı. 1977 yılında İstanbul Milletvekili seçildi. 1977 yılı Haziran ayında güvenoyu alamayan Ecevit Hükümeti'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı idi.

1959-1995 yılları arasında Türkiye Şeker Fabrikaları, Millî Savunma Bakanlığı Altyapı Tesisleri, Şişecam topluluğuna bağlı Cam Elyaf Sanayi A.Ş., Doğan Holding gibi farklı kurum ve kuruluşlarda proje ve kontrol mühendisliği, genel müdürlük ve genel koordinatörlük gibi görevlerde bulunduktan sonra 1987 yılında KONDA Araştırma ve Danışmanlık şirketini kurdu.

Farklı dönemlerde Milliyet ve Radikal gazetelerinde köse yazıları yazdı. Radikal gazetesinin yayımına son verilmesinin ardından köşe yazılarına T24 haber sitesinde devam etti.