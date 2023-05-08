Eski Bakan Faruk Çelik: 10 yıllık tecrübemi kullanacağım

AK Parti hükümetlerinde 10 yıl bakanlık, 20 yıldır da milletvekilliği görevlerinde bulunan AK Parti’nin Artvin milletvekili adayı Faruk Çelik, “Bu tecrübemizi Artvin için kullanacağız” dedi.ARTVİN (İGFA) - Kurulduğu günden bu yana AK Parti hükümetlerinde 10 yıl bakanlık, 20 yıldır da milletvekilliği görevlerinde bulunan Faruk Çelik, aday olduğu seçim bölgesi Artvin’de büyük ilgiyle karşılanıyor.

Toplamda 2 milletvekili çıkaran Artvin’de AK Parti ve CHP’nin birer milletvekili bulunuyor. Artvin kent merkezi, ilçe ve köylerini gezen Çelik, vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılıyor. 10 yıllık bakanlık tecrübesinin Artvin’e birçok fayda sağlayacağı ve AK Parti’nin oylarını da artırması bekleniyor. 174 bin nüfuslu Doğu Karadeniz şehri olan Artvin’i TBMM’de 2 milletvekili temsil ediyor.

AK Parti’nin Artvin milletvekili adayı eski bakanlardan Faruk Çelik, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimin Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden biri olduğunu söyledi.

Çelik, “Bu kritik coğrafyada Türkiye'nin her alanda güçlü olması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız bir taraftan savunma sanayine ağırlık verirken diğer taraftan ekonomik alandaki güçlenmemizi gerçekleştirmek için var gücüyle çalışıyor. Yıllarca şu denizlerde Akdeniz'dir, Karadeniz'dir petrolün doğalgazın varlığı söylenmesine rağmen kendi gemimiz olmadığı için, kendi mühendisimiz olmadığı için ele mahkum olduğumuz için doğalgaz yok dediler, petrol yok dediler. Doğalgazın çıkması petrolün çıkması Türkiye'nin enerji bağımlılığını ortadan kaldıracak dolayısıyla ekonomik anlamda güçlü bir Türkiye hızlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Yüzde 20'lerde olan kendimizi savunma gücümüz yüzde 80'lere gelmiş bulunuyor. Namerde filan muhtaç değiliz” diye konuştu.

“10 YILLIK BAKANLIK TECRÜBEMİ ARTVİN İÇİN KULLANACAĞIM”

Kendisinin 10 yıl bakanlık, 20 yıl da milletvekilliği yaptığını belirten Çelik, “Bu tecrübemizi Artvin için kullanacağız. Çay köyünü kuracağız. Gençlerimize iş için organize sanayi bölgesinin hızlı bir şekilde kuruluşunu gerçekleştireceğiz. Onlarca binlerce gencimize, istihdam sağlayacağız. Turizm ve tarım alanında çok büyük hamleler gerçekleştireceğiz. Her ilçemiz ayrı bir kimlikte olacak. Şehirlerimiz yaşanabilir yaşam alanları olan şehirler olacak. Gelen yabancılar burada mutlu olacak bir daha gelmek isteyecek. Burada yaşayanlarda daha mutlu olacak” şeklinde konuştu.