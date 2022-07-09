Eski Bakan Covid’e yakalandı

Eski İçişleri Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala’nın Covid-19 testi pozitif çıktı.

BURSA (İGFA) - Eski İçişleri Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala’nın Covid-19 testi pozitif çıktı.

Efkan Ala, hastalığını sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu. Ala, “Bugün yaptırmış olduğum Covid-19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Sağlık durumum iyi olup, izolasyon tedbirleri gereğince, 7 günlük karantina uygulamasıyla istirahat etmekteyim. Bu vesileyle Kurban Bayramınızı tebrik eder, Bayramın tüm İslam Alemine hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.