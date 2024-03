Erkan Aydın’dan kreş sözü

CHP Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Osmangazili vatandaşların sorunlarını dinleyen Aydın, ziyaretlerini Soğukkuyu, Hürriyet, Yenikaraman, Adalet ve İstiklal mahallelerinde sürdürdü. Mutlu ve huzurlu bir Osmangazi için projelerini anlatan Erkan Aydın, bir vatandaşın talebi üzerine kreş projesinden bahsetti.

BURSA (İGFA) - Bugün asgari ücretle çalışan bir anne babanın yüksek maliyetler yüzünden çocuğunu kreşe göndermesinin mümkün olmadığını söyleyen Aydın, Osmangazi’ye yapacakları kreşlerin ücretlerinin sadece maliyetine olacağını dile getirdi. Aydın, “15 yıldır koltukta oturanlar bir tane kreş yapmadılar Osmangazi’ye. Osmangazi’de israfa son vererek sosyal belediyeciliği başlatacağız. Yapacağımız kreşlerle ailelerin bütçelerini yormadan, çocuklarını güvenle gönderecekleri kreşleri en kısa sürede yapacağız” dedi.

“GENÇLERİMİZİ MADDE BAĞIMLILIĞINDAN KURTARMAK İÇİN ONLARI SPORA YÖNLENDİRECEĞİZ”

Soğukkuyu ve Altınokspor kulüplerini de ziyaret eden Aydın, hemen hemen her mahallede olan madde bağımlılığından gençleri kurtarmak için onları spora yönlendireceklerini ifade etti. Madde bağımlılığıyla mücadele etmek için dünyadaki en etkili çözümün gençleri spora teşvik etmek olduğunu dile getiren Aydın, “Özellikle amatör sporlarda her branşta gençlerimizin yanında olacağız. Osmangazi’deki tüm amatör kulüplere malzeme, tesis ve ulaşım desteği vereceğiz. Gençlerimizin geleceği kararmasın diye Osmangazi Belediyesi her imkanıyla amatör sporun ve sporcunun yanında olacak” diye konuştu.