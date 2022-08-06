Erkan Aydın'dan 'hayvancılık' tepkisi

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Et ve Süt Kurumu'nun kuzu eti fiyatlarında yüzde 25'lik indirim yapıldığını duyurmasının ardından Büyükorhan'da hayvan pazarını ziyaret ederek hayvan satıcılarının sıkıntılarını dinledi. Girdi maliyetlerinin yüzde 300'lere, 400'lere varan oranlarda arttığını söyleyen hayvancı Erkan Aydın'a ‘para kazanamıyoruz’ diyerek dert yandı.

BURSA (İGFA) - Girdi maliyetlerinin ciddi oranlarda artmasının, satış fiyatlarında ise indirim yapılmasının zaten zor durumda olan hayvancının beline iyice büktüğünü kaydeden CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, "Böyle bir ticaret olamaz. Her sektörde olduğu gibi hayvancının da para kazanamaması için ellerinden geleni yapıyorlar" dedi.

Hükümetin yanlış politikalarla bilinçli olarak hayvancılığın bitirilmesi noktasına geldiğini söyleyen Aydın, “Yemi, gübresi, elektriği, her türlü maliyeti yüzde 300, 400 arttı ama satarken fiyatlar yüzde 25 düştü. Hayvancı ‘Hayvanları kestik, 3 tane kuzuya bile bakamadık’ diye isyan ediyor. Böyle giderse önümüzdeki yıl ne hayvan kalacak ne de süt kalacak. Hayvancının giderlerinde indirim yapılmazsa, hayvancı hakettiği parayı kazanamazsa hayvan üretecek insan da bulamayacağız” diye konuştu.

Bu gidişe ‘Dur’ diyeceklerini de belirten Aydın, “Yandaşları değil bu ülkenin gerçek sahiplerini destekleyerek, emeklerinin karşılığını almalarını biz sağlayacağız” dedi.