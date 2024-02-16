Erin: Mardin için çok güzel müjdelerimiz olacak

AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin, İl binası önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erin, "Mardin'e çok güzel müjdelerimiz olacak." dedi.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, basın açıklamasında bulundu.

İl Başkanlığı önünde düzenlenen basın programına AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, İl Kadın kolları Başkanı Esengül Aydın Sancar, İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Atlı ve il teşkilatı katıldı.

MARDİN’DE BİR DAVAMIZ, BİR İDEALİMİZ VE HEDEFİMİZ VAR

Erin, Mardin’de çok büyük hedeflerinin olduğunu ve çalmadık kapı, girmedik gönül, muhattabı olmadıkları sima bırakmayacaklarını söyledi.

Tüm Türkiye genelinde partinin 3 gün devam edecek bir programı olacağını belirten Erin, "Mardin’de de il merkezinde bütün ilçemizde ve mahallelerimizde bu kardeşlerimizle, yoldaşlarımızla, yol arkadaşlarımızla birlikte bütün hanelere gidecek, kapıları çalacak mesajımızı, hayalimizi, idealimizi, amaçlarımızı bütün kardeşlerimize, hanelerimize ulaştıracağız." dedi

45 GÜN SONRA MARDİN İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLAMIŞ OLACAK

1 Nisan'ı işaret eden Erin, "Bir süredir Mardin’in eksik kalan hizmetlerini tamamlamaya kapılarımızı gönüllerimizi bütün mardinli kardeşlerimize açmaya, tam bir şeffaflık, açıklık, adalet ve katılımcılıkla Mardin’in hizmet anlamında en iyi noktaya gelmesi için yeni bir dönemin başlangıcını hep birlikte 1 Nisan’la birlikte yeni bir döneme girmiş olacağız." ifadelerini kullandı

ÇOK GÜZEL MÜJDELERİMİZ OLACAK

Kısa bir süre sonra Mardin'le ilgili projelerini açıklayacaklarını da söyleyen Erin, "Bir kaç gün sonra da biliyorsunuz Mardin’le ilgili 1 Nisan’dan itibaren kısa vade, orta vade ve uzun vadede yapacağımız çalışmaları gerçekleştireceğimiz projeleri ve vaatlerimizi bütün hemşehrilerimizle, vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız. Çok güzel müjdelerimiz olacak. Çok güzel projelerimiz olacak. Mardin, hem Türkiye’de hem de uluslararası anlamda hak ettiği yere gelmesini sağlayacak çok güzel haberleri, inşallah kardeşlerimizle paylaşmış olacağız. 3 gün devam edecek bu çalışmaya katılarak Mardinli hemşehrilerimize ulaşmaya çalışan ve güler yüzle bütün vatandaşlarımıza derdimizi, hayalimizi anlatmaya çalışan ve çalışacak olan bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu