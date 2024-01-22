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Erin" Kimlik siyasetine hapsedilmiş bir siyasetle bir yere varma şansımız yok"

SİYASET 22.01.2024, 09:53
Erin" Kimlik siyasetine hapsedilmiş bir siyasetle bir yere varma şansımız yok"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı açıklanan Erin için Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.Şehmus EDİS (MardinİGFA) - AK Parti'nin yerele seçimlerde Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdiği Abdullah Erin, kentte coşkuyla karşılandı.

Daha sonra çok sayıda kişi ve partili tarafından karşılanan Erin, konvoy eşliğinde Atatürk Kültür Merkezi'ne geldi. KRAVATI ÇIKARMADI  Burada düzenlenen programda konuşma sırasında ceketini çıkaran Erin, "Kravatı şimdilik tutacağız, kolları da sıvamayacağız. Birilerine benzememek için." dedi.

35 YILLIK MEMURİYET 

Yaklaşık 35 yıllık memuriyet ve siyasi hayatında yurt içinde ve yurt dışında bir çok programa katıldığını ancak şimdiki kadar duygu yüklü olduğu bir anı hatırlamadığını dile getiren Erin, şöyle konuştu.

MARDİN'İ DÜNYANIN GÜNDEMİNE OTURTACAĞIZ

"Mardin'in bir evladı olarak büyük bir sorumluluk ve onur olarak kabul ettiğim Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak karşınızdayım. Mardin eşsiz bir şehir, medeniyetin beşiği. Tarımın, ticaretin ulaştırmanın, lojistiğin tam merkezinde yer alan en önemli şehirlerdin birisi. Turizmde dünyanın sayılı merkezleri ile büyük mücadeleyi ortaya koyabilecek zenginliğe sahip bir şehiriz. Bütün ilçelerimiz dünyada ilgili sektörlerle rekabet edebileceği potansiyele sahip. Özellikle AK Parti hükümetleri döneminde Cumhurbaşkanımız liderliğinde Mardin'imizin yıllarca birikmiş sorunlarının önemli bir bölümü ortadan kaldırıldı. Bütün bunlara rağmen Mardin ticarette, ulaşımda, altyapıda ve turizmde hak ettiği noktada değil. Çünkü Mardin çok daha büyük bir potansiyeli ve zenginliği barındırıyor. Büyükşehir belediyesini birlikte aldığımızda çok kısa sürede Mardin dünyanın gündemine oturacak."

KİMLİK SİYASETİ ŞEHRE İHANETTİR

Çok kimlikli ve çok kültürlü Mardin'in geçmişte bu yönüyle insanlığa ilham kaynağı ve yol gösterici olduğunu ifade eden Erin, böyle bir şehirde kimlik siyasetinin şehre ihanet olduğunu söyledi.

Herkesi olduğu gibi kabul edecek ve herkesi kucaklayacaklarının altını çizen Erin, "Bütün dünya medeniyetine öncülük etmiş olan bu toprakları, örneklik teşkil eden bu kadar büyük bir hazineyi, siyaseten dar anlaşılmaz, kimlik kavgasını dönüştürürseniz en büyük ihaneti etmiş olursunuz. Kimlik siyasetine hapsedilmiş siyasetle bir yere varma şansımız yok. Bir tarafı Kürt, bir tarafı Arap ve bir tarafı diğer unsurlardan olarak gelebileceğim en yüksek makamlara geldim. Kürt, Türk, Arap olmaktan mutluluk duyacağız, iftihar edeceğiz. Memleketimize milletimize daha fazla hizmet etmenin kavgasını vereceğiz." ifadelerini kullandı.

KİMSEYİ DIŞLAMADAN ÖTEKİLEŞTİRMEDEN Sahada da kimseyi dışlama dan kimseyi ötekileştirmeden 31 Marttaki zafere hep birlikte ulaşacaklarını vurgulayan Erin, şöyle devam etti:

AHMET TÜRK CEVAPI 

"Birilerinin yine 'Ahmet Türk beyefendi geldi alıp götürecek' diyebilir ama bu işin böyle olmadığını hep birlikte göstereceğiz. Allah'ın izniyle bu işin üstesinden geleceğiz. Bu seçimin demokratik bir şölen ve bayram havasında geçmesini diliyorum. Böyle olması lazım. Seçim boyunca hiçbir şiddete hiçbir kabalığa hiçbir nezaketsizliğe hoyratlığı girmeyeceğiz ve olmasına da müsaade etmeyeceğiz. Kürt, Arap kardeşlerimizin evlerine gideceğiz. Süryani, Ezidi kardeşlerimize gideceğiz. Her renge her farklı kültüre ve anlayışa gideceğiz. bugüne kadar farklı siyasi partilere oy vermiş kardeşlerimizin hepsine gideceğiz. Derdimizi anlatacağız. Nezaketimizden nezafetimizden zerre taviz vermeyeceğiz. AK Partinin, partililerin hukukunu koruyarak demokratik koşullarda ve şartlarda sonuna kadar bunun mücadelesini vererek bu seçimi nihayete erdireceğiz."
Programda, MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ile Muhammed Adak, AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma,İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Atlı ve İl Kadın Kolları Başkanı Esengül Aydın Sancar da konuşma yaptı.

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