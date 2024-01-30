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Erin” Hazırladığımız vizyon projelerle halkımızın takdirini toplayacağız”

SİYASET 30.01.2024, 09:52
Erin” Hazırladığımız vizyon projelerle halkımızın takdirini toplayacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen eski Şanlıurfa valisi Abdullah Erin, Mardin’de köy köy dolaşıp vatandaşlarla bir araya geldi.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma ve teşkilat mensuplarıyla birlikte 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Kızıltepe köylerini ziyaret eden Abdullah Erin burada vatandaşların sorunlarını dinledi. 

Mardin için kaybedecek zamanları olamadığını dile getiren Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin, “AK Parti Mardin İl Seçim Koordinasyon Merkezi’nin tüm Mardin’i baz alacak şekilde hazırlamış olduğu programlar kapsamında ilçelerimizi ve köylerimizi tek tek ziyaret edeceklerini söyledi.

Bu kapsamda Kızıltepe ilçe merkezi, Çağıl, Atmaca, İnandı, Karabent ve Bölükbaşı kırsal mahallelerimizi ziyaret ettiklerini ifade eden Erin,” . Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde yörenin ileri gelenleri ve değerli vatandaşlarımızla bir araya geldik. Kendileriyle yaptığımız görüşmelerde sıkıntı ve önerilerini dinledik. Bölgenin ihtiyaçlarına değinerek proje ve çalışmalarımızdan bazılarına değindik. Buna istinaden 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerin Mardin ve bölgemiz açısından büyük öneme sahip olduğunu dillendirdik. Herkesi kucaklayıcı hizmet anlayışımızla hep yanlarında olduğumuzu ve sorunları ne olursa olsun bizlere ulaşabilecekler.” dedi.”

“TEMENNİM ODUR Kİ 31 MART’TA MARDİN KAZANSIN, İNSANIMIZ KAZANSIN.” Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin ile birlikte Mardinimizin her bir ilçesini mahalle ve sokaklarıyla birlikte hane hane dolaşarak ziyaret edeceklerini belirten AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, ”Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Abdullah Erin’i yediden yetmişe her platformda vatandaşlarımızla bir araya getirmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda hummalı bir çalışmayı günler öncesinden başlattık. Her kesim tarafından sevilen ve takdir gören Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Abdullah Erin ile birlikte 31 Mart seçimlerini zaferle sonuçlandıracak ve insanımızın takdir edeceği her türlü çalışmayı gerçekleştireceğiz. Sayın Abdullah Erin’in tecrübesi ve öngörüsü neticesinde, hazırladığımız vizyon projelerle halkımızın takdirini toplayacağımıza inanıyorum. Temennim odur ki 31 Mart’ta Mardin kazansın, insanımız kazansın.”

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