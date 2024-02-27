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Erin: "GAP Mardin Ovasına Bereket Getirecek"

SİYASET 27.02.2024, 10:58
Erin: "GAP Mardin Ovasına Bereket Getirecek"

AK Parti'nin Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin, “Çiftçilerimizin kıymetinin bilindiği, ticaretle büyüyen bir Mardin için çalıştıklarını belirterek, GAP suyunun Mezopotamya ovasının bereketli topraklarında buluşması ile birlikte çiftçimiz yılda 3-4 ürün yetiştirmeye başladığını söyledi.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin, beraberindeki İl Başkanı Vahap Alma, İlçe Başkanı Bülent Şahin, Kızıltepe Belediyesi adayı Ali Ertaş ve beraberindeki partililer ile Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezini ziyaret ederek, esnafa hayırlı, bereketli ve bol kazançlar dileğinde bulundu. 

GAP MARDİN’E BEREKET GETİRECEK GAP projesinin Mardin ovasına bereket getireceğini belirten Erin,Tarım Bakanlığı'nın açıklamasına göre Mardin Ceylanpınar Ana Kanalı ile Şanlıurfa ve Mardin’de 70 bin futbol sahası büyüklüğündeki tarım arazisi suya kavuştu. Atatürk Barajının suyunu Şanlıurfa'dan Mardine taşıyan sulama kanalı Türkiye'nin de en uzun yapay nehri olma özelliğini taşıyor. 221 kilometre uzunluğundaki sulama kanalı Süveyş kanalından daha uzun ve Panama kanalının 3 katı uzunluktadır. Mardin Ceylanpınar Ana Kanalı'nın bütün şebekeleri tamamlandığında ise 340 bin futbol sahası büyüklükteki arazi suyla buluşmuş olacak. Bu da Mardin ve Şanlıurfa'da yılda 4 çeşit ürün yetişme imkânı sağlayacak. Ayrıca bölgemizde Tarım ile uğraşan binlerce çiftçimize yeni iş alanları gençlerimizde yeni istihdam alanları oluşacaktır. GAP suyu bereketli topraklara hayat verecektir. " dedi.

MARDİN OVASI ÜLKEMİZİN İHTİYACININ EN AZ YÜZDE 35'İNİ KARŞILAYACAK DURUMA GELECEK Mardin Ovası bugün ülkenin hububat ve bakliyat ihtiyacının yüzde 20'sini karşıladığını ifade eden Erin,” GAP'ın gelmesiyle Mardin Ovası ülkemizin ihtiyacının en az yüzde 35'ini karşılayacak duruma gelecek. Halka hizmet hakka hizmettir düsturuyla hareket etmeye gayret edeceğiz. Yapılan tüm faaliyetlerin Mardinimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çalışmaların hızlanmasında emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. Didilmedik köy, çalmadık kapı, girilmedik sokak ve sıkılmadık el bırakmama şiarıyla seçim çalışmasını sürdürüyoruz. Bu kapsamda Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezini ziyaret ettik. Başkan Mehmet Şerif Öter ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Burada çiftçilerimize önemli bir hizmet veriyorlar” şeklinde açıklamalarda bulundu.

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