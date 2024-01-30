Ergun Türkyılmaz: "Ön seçimde birinci çıkacağız"

Edirne Belediye başkan aday adayı Ergun Türkyılmaz, cumartesi yapılacak ön seçim öncesi yaptığı açıklamada ön seçimde birinci çıkacaklarını söyleyerek, "Edirne’de yaşayan insanların gurur duyacağı bir şehir yaratacağımıza inanıyorum." dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Belediye başkan aday adayı Ergun Türkyılmaz, cumartesi günü yapılacak ön seçime hazırlandığını ve önseçim de kazanacağını belirten bir yazılı açıklama yayınadı.

Türkyılmaz’ın açıklaması şöyle;

“Edirne Merkez de 4 şubatta yapılması planlanan ön seçimde iddialıyız. Ankette açık ara birinci çıktım, ön seçimden de birinci çıkacağımı iddia ediyorum. 21 Eylül 2023 de aday adaylığımı açıkladık (4 ay 10 gün önce) ve 4 aydır sahada çalışıyoruz.. Bunun karşılığı olarak yapılan anketlerde birinci çıkarak halkımız bize takdirini gösterdi. Anket sonuçları açıklanmadı ama bizim açık ara birinci çıktığımız yönünde bilgiler geldi. Bir tek elimize net belge ulaşmadı.Halkın bize gösterdiği ilgiyi ön seçimde üyelerin de göstereceğini düşünüyoruz.Ön seçimde birinci çıkacağımızı iddia ediyoruz.

Halkımıza bu şehirde farkındalık yaratacağımızı, bu şehri zeki, çalışkan, hayalleri olan, liyakatlı uzman kadrolarla birlikte yöneteceğimi anlattık. Edirne’de yaşayan insanların gurur duyacağı bir şehir yaratacağımıza inaniyorum.

BU ÇAĞRI HEPİNİZE, HEPİMİZE..

Gelin hep birlikte değiştirelim ve gelin hep birlikte hayal ettiğimiz içinde yaşamaktan mutluluk duyacağımız kentleri hep birlikte inşa edelim.

Partimiz 2024 yerel seçimlerinden başarıyla çıkacaktır.

Belediye Başkanlıkları, il ve belediye meclis üyelikleri sayılarımızı artırmış olduğumuzu hep birlikte göreceğiz.

Çocuklarımızın hayal ettikleri kentleri” onlara sunmak için, kendilerinin değil kentlerinin başkanları olmak için yola çıktık.

Artık yeter! Bıktık! Darlandık! diyerek yola çıktık...

Bizler belediye başkanlığına değil kentin hakkını vermek için ilin yönetimine talibiz.

Sağlıklı, mutlu, sosyal ve ekonomik yönden güçlü, canlı, kendine değil kentine çalışan başkan ve her şeyden önemlisi çocuklarımızın hayal ettiği kentlerimizi kurmak için belediye başkanı, belediye ve ilgGenel meclis adaylarımızla yola çıktık.

Bu süreçte yaşadıkları kentlerden mutsuz olan ve daha iyi kentlerde yaşamanın hakları olduğuna inanan herkesi bizle beraber olmaya davet ediyoruz, bekliyoruz.

Gelin hep birlikte değiştirelim ve gelin hep birlikte hayal ettiğimiz içinde yaşamaktan mutluluk duyacağımız kentleri hep birlikte inşa edelim.

Bu çağrı hepinize, hepimize.

Ön seçimde biz kazanacağız, siz kazanacaksınız, Edirne kazanacak unutma.