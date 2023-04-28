Ergin Arslan: İnsanlarımız hatırlanmamaktan dertli

14 Mayıs'ta gerçekleşecek Milletvekili seçimlerinde Edirne’nin tek bağımsız adayı olan Ergin Arslan, Edirne’nin güzel insanlarının seçim zamanı hatırlandığını söyledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Uzun zamandır Edirne'nin köylerini ziyaret ettiğini Bağımsız Milletvekili Adayı Ertin belirten Arslan, “Günde 15 köy hedefliyorum en fazla 8 tane köyüme gidiyorum ve saat gece yarısını çoktan geçmiş oluyor. İnsanlar dertli, öylesine dertli ki; Onları dinlerken 1 saatten önce oradan ayrılmam mümkün olmuyor, çoğu zaman fotoğraf çekecek zaman bile bulamıyoruz. Yanımdaki arkadaşlar vatandaşların tek tek sorunlarını not alıyorlar, önümüzde yığınla evrak birikti ve inanın dostlarım bunları gördükçe kahroluyorum" dedi.



Diğer adayların kendi mücadelesi kadar mücadele etmediklerini belirten Arslan, “Aklımın almadığı şey, seçim yarışına girdiğimde diğer parti ve adaylar benim mücadelemin yarısı kadar dertlenmiyorlar köylerle, siyaset bu mu? Partinin oy oranına güvenerek halkın karşısına geçmiş dönem vekillerin zayıf karneleriyle çıkmak nasıl bir rahatlıktır? Ben iyi ki bir partiden aday olmamışım, inanın bana köydeki insanların yüzlerine bakamazdım. Üreticinin ellerine dokunun, ellerindeki nasırı hissedin, ellerindeki yaraları, yüzlerindeki yorgunluğa ve yıpranmışlığa bakın!” dedi.

Partilerden milletvekili adayı olanların Edirne için savaş vermelerini isteyerek “ Eğer içinizde biraz insanlık varsa genel başkan güzellemelerini bir kenara bırakır ve partiler tarihinde ilk kez Edirne vekilleri Ankara’da memleketimin insanları için savaş verirsiniz. Ülke genelinde binlerce aday adayı vardı, bu insanlar şimdi neden sahada değil? Vaadiniz olan demokrasiyi kendi içinizde bile sağlayamıyorsanız ülkenizde bunu nasıl sağlayacaksınız? Hiçbir parti, hiçbir siyasi insan vatandaşımdan daha önemli değildir!" diye konuştu.