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Erdoğan, yerel yönetim vizyonunu açıkladı... Vizyonumuz ülkenin gerçeği ve ortak değeridir

SİYASET 30.01.2024, 12:04
Erdoğan, yerel yönetim vizyonunu açıkladı... Vizyonumuz ülkenin gerçeği ve ortak değeridir

AK Parti'nin 8 ana başlıktan oluşan yerel seçim beyannamesinde 'Gerçek Belediyecilik' vurgusu yapıldı. Yerel yönetimlerin yol haritası olacak AK Parti'nin seçim beyannamesi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan, "Şehirleri algı belediyeciliğinden kurtaracak gerçek belediyecilik için hazırız ve kararlıyız" dedi.ANKARA (İGFA) - AK Parti, yerel seçimlere yönelik Seçim Beyannamesi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenleyeceği tanıtım toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı.

"Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir" vurgusuyla yapılan tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, beyazlar içerisindeki küçük bir kız çocuğu kürsüye getirdi.

8 ANA BAŞLIKTAN OLUŞUYOR

Türkiye Yüzyılı Şehirleri için gerçek belediyecilik için hazır ve kararlı olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, her seçimin önemli olduğunu Türkiye Yüzyılılı'nın ilk seçimi 31 Mart'ın da çok önemli olduğunu söyledi. 

GERÇEK BELEDİYECİLİK VURGUSU

Beyannamenin 8 bölümden oluştuğunu belirten Erdoğan, "1- AK Parti'nin yerel yönetim vizyonu, 2- Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verilebilir, 3- Dirençli şehirler, 4- Türkiye Yüzyılınmda şehir ve çevre, 5-Toplumsal refah önceliki şehir ekonomleri, 6-Duyarlı ve kapsayıcı soyal belediyecilik, 7- Kültür üreten şehirler ile 8 -Hizmet ve eser belediyeciliğinden oluşuyor. AK Parti her alanda olduğu gibi belediyecilikte de kendi kendine yarışmaktadır. Bizden belediyeleri devralanların şehirlerimize 5 yıl kaybettiklerini milletimiz gördü. O nedenle biz de seçim kampanyamızın merkezine 'Gerçek Belediyecilik' sözünü yerleştirdik" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eser ortaya koyamamanın ve hizmet götürememenin bahanesi olmaz" diyerek, her belediyenin kamu kaynaklarından adil yararlandığını söyledi. Erdoğan, 81 ilin yatırımlardan ihtiyacı olan payı almayı sürdürdüğünü ifade etti.

“TÜRKİYE’NİN ESKİ ZAYIF GÜNLERİNE DÖNMESİNİ BEKLEYEN BİR GÜRUH VAR”

İçeride ve dışarıda, Türkiye’nin tökezlemesini, siyasi ve ekonomik olarak yeniden eski zayıf günlerine dönmesini bekleyen bir güruh olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Her ne kadar oklar bize çevrilmiş olsa da, asıl hedef Türkiye’dir, asıl hedef tarihi ve inançlarıyla milletimizin bizatihi kendisidir. Şehirlerimizi Türkiye Yüzyılına hazırlayacak adımları atmakla, bu sinsi niyetleri de boşa çıkarmış olacağız. Bunun için sözümüzü muhaliflerimize, rakiplerimize, yarıştığımız parti ve adaylara değil doğrudan milletimize söylüyoruz" diye konuştu.

"VİZYONUMUZ ÜLKEMİZİN ORTAK DEĞERİDİR”

Daha önceki 2023 hedefleri gibi, bugünkü Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu da ülkemizin ortak değerinin halkın ortak hayali olarak gördüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz ve milletimiz için iyi olan, güzel olan, hayırlı olan her şeyin başımızın üzerinde, kalbimizin en mutena köşesinde yeri vardır. Ürettiğimiz, hayata geçirdiğimiz, ülkeye kazandırdığımız iyi, güzel, hayırlı olan her şeyin sahibi milletimizdir. “Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik” programımızı da, ülkemizde yaşayan her bir ferdin ortak değeri olarak milletimize armağan ediyoruz" dedi.

Konuşmasındaki satır aralarında 'gerçek belediyecilik' vurgusundan ayrılmayan Erdoğan, sözlerini de "Gerçek Belediyecilik' başlıklı seçim beyannamesini göstererek noktaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrasında sahneye başta Büyükşehir belediyeleri olmak üzere 81 ilin belediye başkan adaylarını çağırarak birliktelik pozu verdi.

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