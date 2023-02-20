Erdoğan ve Bahçeli Hatay'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün birlikte deprem bölgelerinden biri olan Hatay’a giderek çalışmaları yerinde inceledi.HATAY (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, birlikte Hatay’a geldi.

AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleriyle bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli'ye, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez ve diğer bakanlar da eşlik etti.

Hatay'ın ardından bugün Kahramanmaraş'ı ziyaret edecek ikili, Salı günü Gaziantep ve Osmaniye ile devam etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurtdışından gelen arama kurtarma ekipleriyle tek tek görüşerek teşekkür etti.

https://twitter.com/MHP_Bilgi/status/1627646216489291776