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Erdoğan İstanbul'da gençlerle buluştu

SİYASET 08.01.2023, 15:33
Erdoğan İstanbul'da gençlerle buluştu

"Gençlikle gurur duyuyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çünkü Türkiye Yüzyılı'nı emanet edeceğimiz bu gençlik, milletimizin asırlardır kurduğu hayalleri gerçeğe dönüştüreceği gençliktir" diye konuştu.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'nca Volkswagen Arena'da düzenlenen Üniversiteli AK Gençlik Festivali'nde (ÜniAK FEST) programında konuştu.

Gençlerle birlikte yüz yüze, göz göze, diz dize, el ele, gönül gönüle Türkiye Yüzyılı'na yürüdüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına Türkiye Yüzyılı şarkısından mısra okuyarak başladı.

Gençlerin enerjileriyle her zaman yanlarında yer aldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan üniversiteli AK gençliğe bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ben de aşığım sizlere. Üniversite kampüslerinde, kütüphanelerde göğsünüzü gere gere AK gençliğin sesini duyurun. Kendinizi akademik olarak en iyi şekilde yetiştirirken her türlü faaliyette AK gençlik adına en önde yer alın" çağrısında bulundu.

"Son dönemde birileri harflerle kuşakları ilişkilendirerek bizim gençlerle aramızı açmak istiyorlar" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akıllarınca operasyon çekiyorlar. Gençler burada, gençler karşımda burada. Sadece son 2 yılda gençlerimizle 34 ayrı programda bir araya geldik. Bu programlarda kah güldük kah hüzünlendik. Gördük ki gençlikle aynı duyguları paylaşıyoruz. Birileri sosyal medyada kendilerini gaza getirirken biz gençlerimizle Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz. Bu manzarayı görünce önce çamur atmaya kalktılar tutmadı. Taklit etmeye çalıştılar o da olmadı. Şimdi ne yapacağını bilmez şekilde bir o yana bir bu yana savruluyorlar" diye konuştu.

https://youtu.be/ZwpNnj2o27Q

Gençlerle gurur duyduğunu dile getiren Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın emanet edileceği gençliğin, milletin asırlardır kurduğu hayalleri gerçeğe dönüştürecek gençlik olduğunu söyledi.

3,3 milyon öğrencimizin 26 milyar lirayı bulan kredi ödemesi endeks borcunu sildiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçen yıl yaptığımız düzenlemeyle üniversite eğitimini bırakmak zorunda kalan 4 milyon 242 bin vatandaşımıza yeniden okullarına dönme imkanı sağladık. Kat sayı adaletsizliğine son verdik. Kızlarımıza uygulanan, haksızlığın ötesinde bir hakaret olarak gördüğümüz başörtüsü yasağını kaldırdık" diye konuştu.

Erdoğan, kızlara uygulanan başörtüsü yasağını kendilerinin kaldırdığını ifade derek, "Gençlerimize seçilme hakkını 18'e indirdik. Üniversite harçlarını kaldırdık. Yurtlarımızın kapasitesini 850 bine çıkardık" dedi.

Konuşmasında, "Gençler Türkiye Yüzyılı'nın inşasına hazır mıyız?" diyerek salondakilere seslenen Erdoğan, "Gençler 2023'te AK Parti'yi bir kez daha zirveye çıkarmaya hazır mıyız?" çağrısında bulundu.

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