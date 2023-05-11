Erdoğan: İnce'nin kararına üzüldüm

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce'nin çekilmesiyle ilgili ilk yorumu Ankara mitinginde yaptı. İnce'nin adaylıktan çekilmesine "üzüldüm" diyen Erdoğan, "Keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, 14 Mayıs seçimlerine üç gün kala açıkladığı adaylıktan çekilme kararına ilişkin ilk kez konuştu.

İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle ilgili ilk yorumu Ankara Mamak Altıntdağ mitinginde yaptı.

Muharrem İnce'nin çekilmesine üzüldüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnce niye çekildi anlamadım. Doğrusu üzüldüm. Ne oldu da acaba çekildi bilemiyorum? Tabii bu merka konusudur. Önemli olan milletimin vereceği karar" dedi ve ekledi:

"Keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi".

https://youtu.be/1E_7ckTpr1E