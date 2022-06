Erdoğan İl Başkanları'na seslendi: Geri sayım başladı... Her geçen hafta hazine kıymetinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada “Türkiye sağlam altyapısı, üretim gücü, nitelikli insan kaynağı ve stratejik konumuyla 21'inci yüzyılın yükselen yıldızlarından biri olacaktır” dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş İl Başkanları toplantısında partililere hitap etti.

"2023 seçim zaferimizin sembolü olacak 23 milyon üye hedefiyle yolumuza devam edeceğiz" diyen Erdoğan, seçim takviminde bir yıldan geriye doğru saymaya başlanılan bir dönemde artık geçen her günün, her geçen haftanın kendileri için adeta hazine kıymetinde olduğunu belirtti.

"GÜNDEMİ TAYİN EDEN DAİMA BİZ OLACAĞIZ"

Bu çerçevede, yaz mevsimini en verimli şekilde değerlendirmek gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet mensuplarının söyledikleri her yalanı anında ağızlarına tıkayacak, ortaya attıkları her iftirayı anında çürütecek, sergiledikleri her tutarsızlığı anında ifşa edecek bir çalışma tarzının izlenmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, "Gündemi tayin eden, siyasetin tartışma başlıklarını ve istikametini belirleyen daima biz olacağız" dedi.

Aynı şekilde 2023 hedefiyle 2053 vizyonuyla insanların umutlarının ve beklentilerinin adresinin de yine AK Parti'nin olması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 20 yıllık eser ve hizmet döneminin, her teşkilat mensubunun en büyük dayanak noktasının gönüllere girme kapısı olacağını söyledi.

Her iş gibi siyasette de her işin başının insan kaynağı, insan kalitesi ve insan gücü olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendisine uzatılan eli tutmayan, insanlarla göz göze, gönül gönüle muhabbet kurmayan kişi, AK Parti kimliğini temsil edemez. Siyasetin, insan kazanma sanatı olduğunu bilmeyen, AK Parti adına söz söyleyemez, irade ortaya koyamaz. Ülkesine, şehrine ve partisine hizmet için gece gündüz koşturmayı göze alamayan, AK Parti'de sorumluluk üstlenemez. Bunlar, AK Parti'de görev alanlarda aradığımız ihtiyari değil, mecburi vasıflardır" dedi.

https://youtu.be/7apdtHOKKKc

"Kazanmak dışında bir ihtimal olmayan bir seçime daha gidiyoruz." diyen Erdoğan, Altılı masayı hedef alarak, "Altılı masa diye milletin önüne konulan yapı sirk çadırına döndü. Masada oturanlar belli altında dolananları ne yapacağız? Geçmişlerini inkar pahasına o masada oturanları milletimizin vicdanına emanet ettik. Terzi kendi söküğünü dikemez de bunların diktikleri hiçbir sökük baki değil. Bunlar mı terörle mücadele harekatlarını yönetecek. Bunlar mı ülkemizin Akdeniz ve Ege'deki çıkarlarını savunacak. Bunlar mı ülkemizi Balkanlar'dan Kafkaslara dört bir yana kurulan tuzaklardan sağ sağlim çıkaracak. Bunlar mı küresel ekonomik krizi ülkemiz için fırsata çevirecek" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün insanların geçim sıkıntısı meselesi olduğunu, hayat pahalılığı yükü altında zorlandığını tespit ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ama şunu da bilmemiz lazım ki. Dünya nasıl bir girdaptan geçiyor, bunu da göreceksiniz. Bütün bunlarla beraber şu anda AK Parti iktidarı olarak biz ülkenin, milletin, bilhassa da evlatlarımızın geleceğini tehlikeye atmaya yetecek gerekçeler değildir. Çünkü tıpkı geçtiğimiz 20 yıldaki eser ve hizmetlerimiz gibi aldığımız ve alacağımız tedbirlerle insanlarımızı geçim sıkıntısından kurtaracak olan da enflasyonu düşürecek olan da 2008'de olduğu gibi istikrarı tahkim edecek olan da herkesin iş ve aş sahibi olmasını güvence altına alacak olan da ülkemizi hak ettiği aydınlık yarınlara kavuşturacak olan da biziz. Türkiye'nin AK Parti ile Cumhur İttifakı ile ve Cumhurbaşkanı olarak bizimle yoluna devam etmesi için yüzlerce, binlerce, milyonlarca sebep sayabiliriz".

Cumhurbaşkanı Erdoğan, serbest piyasa ekonomisi kurallarıyla uyuşmayan fahiş fiyat artışlarıyla vatandaşların rızkına uzanan habis ellere karşı hukuki ve idari düzenlemeleri hayata geçirmeyi sürdüreceklerini dile getirdi.