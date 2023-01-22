Erdoğan Bursa'da gençlerle buluştu... Bu bahar bir başka olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk Oyum AK Parti’ye, İlk Oyum Erdoğan’a" programında Bursalı gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorularını da yanıtlaan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim için 14 Mayıs mesajı verirken, 10 Mart tarihini işaret etti.BURSA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Bursa’ya yaptığı ziyaretler kapsamında Osmangazi Belediyesi'nin Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde gençlerle buluşmuştu.

Bursa mitingi ardından partisinin Gençlik Kolları tarafından organize edilen buluşmaya gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu bahar bir başka olacak. İnanıyorum ki, siz gençlerle birlikte biz sandıkları çok farklı şekilde patlatacağız. Bu gençlik herkesi çok daha farklı bir hale getirir" dedi.

"Biz durmayacağız, çalışacağız ve tüm gençleri sandıklara taşıyıp sandıktan o sesi çıkaracağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde ilk defa oy kullanacak siz kıymetli gençlerimizle yol arkadaşlığı yapmamızı nasip eden rabbime hamd ediyorum. Bizim gençlik yıllarımızın Türkiye'si çok başkaydı. Şimdi her alanda dünya ile yarışmaya hazır bir gençlik görüyoruz" diye konuştu.

KUKLA BİR ADAY ARIYORLAR

Masa ortaklarının yöneteceği aday bulma peşinde olduğunu öne süren Cumhubaşkanı Erdoğan, "Vaatleri eski Türkiye'ye dönmek. 6'lı masa denilen ucube yapının gıdası sömürü düzenidir" dedi.

Milletin geleceği için hiçbir vaadi olmayanlara 'yeter' diyeceklerini belirten Erdoğan, "Bu seçimlerde yeter, söz de, karara da milletin diyeceğiz" diye konuştu.

https://youtu.be/VM9iZD4y0b4

SEÇİM İÇİN '14 MAYIS' MESAJI.. 10 MART'I İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan,“İlk Oyum AK Parti’ye, İlk Oyum Erdoğan’a” programında Bursalı gençlerin sorularını da yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihi konusunda 14 Mayıs tarihini soran gençlere, "Bu bir erken seçim tarihi değil. Sadece seçimi öne almak. Yapılan bu. Resmi olarak Cumhurbaşkanının burada bir yetkisi var. 10 Mart'ta yetkimizi kullanacağız. Cumhurbaşkanı olarak bu yetkimizi kullanacağız. Ondan sonra 60 gün süre var. Kararı YSK belirleyecek" dedi.

15 YIL YANIMDA HİÇBİR ŞEY KAPAMAMIŞ!

Gençlerden gelen Altılı Masa liderlerinden birinin İHA ve SİHA'larla ilgili "İktidarın en büyük seçim propagandasıdır" dediğini hatırlatması üzerine, "Milli ve manevi iyi olan her şeye karşı duran bir muhalefet var. Bu, 20 yıldır böyleydi. Bu biz gençleri korkutuyor. Bu nasıl son bulacak?" sorusuna yanıtı ilginç oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın İHA ve SİHA'lara yönelik açıklamalarına tepki göstererek, "Üzüntüm tabii şu, 15 sene bu benim yanımda hiçbir şey kapamamış. Neyin hesabını kime soruyorsun? Bu ülkede savunma sanayinde şu anda bini aşkın firma var. Ne cahil adamsın sen ya" dedi.