Erdoğan: Ankara ve diğer iller Pazar günü açıklanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilere açıklama yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen Pazar günü İstanbul ve bazı illerin adaylarını açıkladıklarını belirterke, kalan adayların da Pazar günü Ankara'da açıklanacağını duyurdu.

"Pazar günü Ankara ve diğer illerin açıklamasını yapacağız" diyen Erdoğan, "Pazar günü inşallah Ankara merkezli olarak büyük ihtimalle ATO Kongre Salonu'nda bu toplantımızı yapıp yine büyükşehirlerle kalan illerimizin açıklamasını yapacağız. Bugün yine il merkezimizde İstanbul'umuz ve çevreyle ilgili bir çalışmayı bugün yarın devam ettireceğiz. Diğer büyükşehirlerde de bizimle yine aynı kararlılıkta çalışmaları yürütüyoruz. Çok çok emin adımlarla inanıyoruz ki bu seçimlerde Cumhur İttifakı karşı yakada olanlara beklemediği bir hüsranı yaşatacaktır. Bu konuda teşkilatlarımız çok güçlü el ele vererek çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Bu arada ABD ve İngiltere'nin husileri vurmasına yönelik değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, orantılı bir eylem söz konusu olmadığını belirterek, orantısız güç kullanımın olduğunu kaydetti. Erdoğan, "Netenyahu'nun kaçacak yeri yok, savunulacak yanı yok" dedi.