Erdoğan Akşener'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti eski Genel Başkanı Akşener’i kabul ettiANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti kurucu ve eski Genel Başkanı Meral Akşener'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Saat 17.00'de başlayan Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.