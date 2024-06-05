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Erdoğan Akşener'i kabul etti
SİYASET 05.06.2024, 17:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti eski Genel Başkanı Akşener’i kabul ettiANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti kurucu ve eski Genel Başkanı Meral Akşener'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Saat 17.00'de başlayan Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
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