Erdoğan, Akşener'den aldığı tazminatı TÜRGEV'e bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e açtığı tazminat davasından kazandığı 55 bin lirayı TÜRGEV'e bağışladı. TÜRGEV, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteklerinden ötürü teşekkür etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e açtığı tazminat davasından kazandığı 55 bin TL'yi Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV)'na bağışladı.

Söz konusu tazmina tutarının vakfa bağışlandığını TÜRGEV resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Paylaşımında "1996 yılından bu yana başta kız çocuklarının eğitimi noktasında kesintisiz olarak çalışan vakfımıza, vermiş olduğu çok kıymetli desteği için Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz" diyen TÜRGEV, "Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı olarak ülkemizin gençlerini yetiştirmeye ve geleceğin büyük Türkiye’sinin inşasına katkı vermeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/turgev/status/1602292178709086208

Hatırlanacağı gibi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2019 Mart ayında Denizli ve Aydın'da yaptığı konuşmalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ithamlarda bulunduğu belirtilerek, Akşener aleyhine Ankara 14'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde manevi tazminat davası açılmıştı.