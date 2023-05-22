Erdoğan: 28 Mayıs'ı rekor oyla tamamlayacağız

Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerini rekor bir oyla tamamlayacaklarını savundu.ANKARA (İGFA) - Sosyal medya hesabından Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçmenlerin kendilerine şu soruları sormalarını istedi:

"Seçimden önce bedava ev vadedip sonrasında depremzedelerimizi misafir oldukları yerlerden atmaya kalkanlara itibar edilir mi? "Ne bürokratik ne de siyasi hayatında ülkeye hiçbir hayrı dokunmayan bir şahıstan bu millete fayda gelir mi? "17-25 Aralık darbe girişiminde FETÖ’cülerle iş tuttuğunu bizzat kendi ağzıyla itiraf eden birine güven olur mu? "Meydanlarda 6-8 Ekim olaylarının azmettiricilerini cezaevinden salma sözü verenlerin bölücü örgütle mücadele etmesi beklenebilir mi? "Rakiplerini tasfiye etmek için şantaj, tehdit, baskı, kaset kumpası dâhil her yolu meşru görenlerin siyasi ahlakına güvenilir mi?"

https://twitter.com/RTErdogan/status/1660531767801962497