Erdoğan: 2053 vizyonunun inşaasına başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Daha önce milletimizi nasıl 2023 hedeflerimize ufkuyla buluşturmuşsak, inşallah şimdi de Türkiye Yüzyılı programımızla 2053 vizyonumuzun inşasına başlıyoruz” dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden, Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yaşını, sıradan yıl dönümü kutlamasının çok ötesine geçen 'Türkiye Yüzyılı' atılımıyla karşılamaya hazırlandıklarını söyledi.

Açılışını yaptıkları yolla, bölgede artık bölünmüş yol standardına sahip olmayan ana güzergâh bırakmadıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, tünellerin giriş ve çıkışlarında yapılan kaplamalar ve rölyeflerin, projeye ayrı bir güzellik kattığına inandığını belirterek, Çanakkale Savaşı'nın önemli sembollerini içeren bu çalışmalar, tünelleri kullanan vatandaşlara zaferlerin coşkusunu da yaşatacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortasından deniz geçen Çanakkale'nin tıpkı İstanbul gibi iki yakasındaki iki hisarla misafirlerini selamladığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fatih'in mirası, Kale-i Sultaniye ve Kilitbahir Kalesi'nin bize verdiği mesajları, bu vatanın her köşesini eser ve hizmetlerimizle donatarak, en güzel şekliyle aldığımızı düşünüyorum. Şehitliklerimizi abat ederek, köprümüzü inşa ederek, yollarımızı yaparak, sanayisiyle, tarımıyla, ticaretiyle turizmiyle her alanda Çanakkale'yi geliştirerek, ecdadın emanetine sahip çıkıyoruz. Marmara'yı çepeçevre saran, 1915 Çanakkale Köprüsü ile boğazı geçen otoban projesi bile başlı başına tarihe kazınmış bir mühürdür. Şimdi Çanakkale ile 81 vilayetimizin tamamını saran yeni bir heyecanın, yeni bir hamlenin da çalışmalarını yürütüyoruz. Muhalefet toplanıp dağılmaktan başka hiçbir iş yapmazken biz usta bir satranç oyuncusu titizliği ile ülkemizin gelecek asrını planlıyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşını, sıradan yıl dönümü kutlamasının çok ötesine geçen 'Türkiye Yüzyılı' atılımıyla karşılamaya hazırlanıyoruz. Daha önce milletimizi nasıl 2023 hedeflerimize ufkuyla buluşturmuşsak, inşallah şimdi de Türkiye Yüzyılı programımızla 2053 vizyonumuzun inşasına başlıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen 20 yılda ülkeyi dünyanın en büyükleri arasına yükseltmek için gereken altyapıyı kurduklarını, eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma her alanda Türkiye'yi, Cumhuriyetin ikinci asrını, "Türkiye Yüzyılı" hâline getirecek büyük dönüşüme hazırladıklarını dile getirdi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve beraberindekiler kurdele keserek tünellerin açılışını gerçekleştirdi.