"Erbaa İttifakı" vurgusuyla büyük miting

Erbaa'da gerçekleştirilen ve "Erbaa İttifakı" sloganıyla dikkat çeken büyük miting 1872 konutluk toplu konut projesiyle de gündemdeki yerini sağlamlaştırdı.Nurhan İçmez / Tokat Haber

TOKAT (İGFA) - Erbaa'da gerçekleştirilen ve "Erbaa İttifakı" sloganıyla dikkat çeken büyük bir miting, siyasi ve sosyal kapsamıyla göz doldurdu. Ak Parti İl Genel Meclis üyeleri ve Erbaa Belediyesi Encümen üyeleri, Ömer Çetin'in önderliğinde bir araya gelerek, bölgenin geleceğine yönelik önemli mesajlar verdi. Miting, özellikle 1872 konutluk toplu konut projesiyle de gündemdeki yerini sağlamlaştırdı.

Ömer Çetin'in mitingdeki konuşması, "Erbaa İttifakı Burada" başlığı altında, birlik ve beraberlik mesajlarıyla ön plana çıktı. Çetin, "Bize Ömerler lazım dediniz, biz geldik. Biz de size siz lazımsınız dedik, siz geldiniz" sözleriyle, toplanan kalabalığın önemine vurgu yaptı. İl genel meclisi ve belediye meclisi adaylarıyla, kadın ve gençlik kollarının da hazır bulunduğu bu büyük topluluğun, Erbaa sevgisi etrafında birleştiğini ifade etti.

ERBAA'NIN GELECEĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK

Çetin, 27 yıllık meslek hayatında gençleri yetiştirme gayreti içinde olduğunu belirterek, miting alanına zorla getirilmiş veya bayrak astırılmış kişilerle değil, gönülden bağlanmış bir toplulukla bir arada olduklarını vurguladı. "Erbaalı Erbaa'yı kimin yönettiğini herkes bilecek, görecek. Erbaa'yı Erbaalı yönetecek" diyerek, yerel yönetimde yerelin söz sahibi olması gerektiğinin altını çizdi. Çetin, kendilerini belli bir grup veya zümrenin adamı olarak görülme çabalarına karşı, "Biz sadece ve sadece milletin adamıyız" diyerek, bağımsız ve halka dayalı bir politika vizyonunu öne çıkardı.

Bu önemli miting, Erbaa'nın sosyal ve politik geleceğine dair umut verici mesajlarla, geniş bir yankı uyandırdı. Erbaa İttifakı'nın gücü, bu toplu konut projesi ve toplumsal birliktelikle, Erbaa'nın geleceği adına büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

ERBAA BİRLİK MESAJLARIYLA YANKILANDI: "HERKES HADDİNİ BİLSİN"

Erbaa'da bir araya gelen topluluk, birlik ve kardeşlik mesajlarıyla dolu bir gün yaşadı. "Hepimiz birbirimizle selamlaşıyoruz, hepimiz kardeşiz; baskıya, tehdite gerek yok" diyerek başlayan konuşmalarda, Mevlana'nın "Her şeyden evvel haddimi bilirim" sözleriyle herkese haddini bilme çağrısında bulunuldu. Bu güçlü mesaj, birlik ve huzurun önemine dikkat çekti.

İSTİHDAM VE HUZUR VURGUSU

"İstihdamı Artıracağız ve Huzur Lafla Olmaz" başlıklı bölümde, gençlere iş imkanı sağlama konusunda büyük vaatlerde bulunuldu. Türkiye'nin dört bir yanını dolaşarak, organize sanayi bölgelerinin kurulması ve geliştirilmesiyle binlerce kişiye iş imkanı sağlanacağı vurgulandı. Ayrıca, "Eğer bir evde iş yoksa, aş yoksa orada huzur yoktur" diyerek, huzurun sadece sözle değil, eylemle sağlanabileceği belirtildi.

1872 KONUT PROJESİ: ERBAA’NIN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK

Erbaa'da konut sorununu çözmeye yönelik büyük bir adım atılacağı duyuruldu. Toplamda 1872 adet konut yapılacağı açıklanırken, bu projenin sadece bir başlangıç olduğu ve gerektiğinde daha fazla konut yapımı için belediye bünyesinde şirket kurulacağı bildirildi. Projede, özel sektörün önündeki engellerin kaldırılacağı ve herkesin ev sahibi olabilmesi için destek sağlanacağına değinildi.

ŞEFFAFLIK VE BORÇ LİSTESİ TALEBİ

"Şeffaf belediye olacağız diyenler nerede? Yüreğiniz yetiyorsa borç listesini asın da görelim" ifadeleriyle, yerel yönetimlerde şeffaflık ve hesap verilebilirlik konusunda ciddi eleştiriler getirildi. Bu çağrı, yerel yönetimlerin mali durumlarına dair açıklık ve şeffaflık talep eden güçlü bir mesaj olarak öne çıktı.

Erbaa'da gerçekleşen bu büyük buluşma, istihdam ve konut projeleriyle birlikte, şeffaflık ve hesap verilebilirliğin önemine dair vurgularla dikkat çekti. Bu, sadece Erbaa için değil, genel olarak yerel yönetimlerin yönetim anlayışlarına yönelik de bir çağrı olarak değerlendirildi.

SEÇİM VAATLERİ VE ŞEFFAFLIK SÖZLERİ YANKILANIYOR

Seçim öncesi dönemde, ihale süreçlerinin canlı yayınlanacağı ve tüm işlemlerin şeffaf bir şekilde herkese açıklanacağı yönündeki vaatler, halk arasında büyük bir beklenti yarattı. Göreve geldikleri ilk gün bir borç listesi asarak bu yöndeki adımlarını gösteren yönetim, vatandaşların her ay bu listeyi yenileyeceklerini ve sürekli bir şeffaflık içinde olacaklarını umut etmelerine neden oldu.

BEKLENTİLER VE GERÇEKLER: 59 AY SONRA HÂLÂ BİR LİSTE YOK

Ancak 59 ay geçmesine rağmen hâlâ bir borç listesinin asılmamış olması, başlangıçtaki şeffaflık sözlerinin gerçekleşmediğini gösteriyor. İlk liste asıldıktan sonra bir daha güncellenmemesi, yönetimin şeffaflık vaadinden ne derece uzaklaştığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. "Öyle zannediyorum ki o listeyi astığınızda belediyenin ön cephesi yetmeyecek," diyerek, belediye borçlarının boyutuna dikkat çeken eleştiriler, yönetimin bu konudaki açıklık ve hesap verilebilirlik konusunda sınıfta kaldığını işaret ediyor.